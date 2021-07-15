الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

المصارف الأمريكية الكبرى تُحقق أرباحًا كبيرة وتحسن تدريجي للاقتصاد

مصارف الأميركية
مصارف الأميركية

حققت المصارف الأمريكية الكبرى أرباحا كبيرة في الربع الثاني من العام، بينما يشهد اقتصاد الولايات المتحدة تحسنا تدريجيا بعد توقفه المرتبط بوباء كوفيد-19، في حين ينفق العملاء بسخاء لكنهم ما زالوا مترددين في الاقتراض بكثافة.
وفي ذروة انتشار كورونا العام الماضي، خصصت مؤسسات وول ستريت عشرات المليارات من الدولارات لتغطية مدفوعات محتملة لأفراد وشركات.
لكن لم تسجل حالات إفلاس كبيرة وتمكنت المصارف من الإفراج عن احتياطات في الربع الثاني، بلغت 2,4 مليار دولار في مجموعة "سيتيغروب" و2,2 مليار دولار في "بنك أوف أميركا" و1,6 مليار دولار لدى "ويلز فارغو".
وقال الرئيس التنفيذي لـ"بنك أوف أميركا"، براين موينيهان في مؤتمر عبر الهاتف الأربعاء إن "حملات التطعيم يرافقها الدعم المستمر للإجراءات المالية والنقدية عززت الانتعاش الكامل والسريع واستعادة الاقتصاد لعافيته".
وأشار تشارلي شارف المدير الإداري لمجموعة "ويلز فارغو" إلى أن "جودة الائتمان ما زالت متينة بشكل استثنائي". 

وأضاف "على الرغم من أننا نتوقع زيادة الديون غير المسددة في مرحلة ما، ما زلنا نرى اتجاهات قوية في جميع أعمالنا".
وأدى تحسن الائتمان إلى زيادة أرباح المصارف التي بلغت 6,2 مليارات دولار لسيتيغروب وتسعة مليارات دولار "لبنك اوف أميركا" وستة مليارات دولار لـ"ويلز فارغو".
أما مجموعتا "جي بي مورغان تشيس" و"غولدمان ساكس" اللتان أعلنتا نتائجهما الثلاثاء فقد حققا أرباحا بلغت 11,9 مليار دولار و5,3 مليارات على التوالي.
وعلق جيمي ديمون الرئيس التنفيذي ل"جي بي مورغان" قائلا "أصبح الوباء وراءنا إلى حد ما".

 وأضاف أن المستهلكين "متشوقون" للإنفاق، بدفع من ارتفاع قيمة منازلهم وزيادة دخلهم ومدخراتهم.

ولفت إلى أن الشركات تبدو في الوقت نفسه "في حالة جيدة" و"لا تعاني من مديونية غير عادية".
ينفق الأفراد بشكل عام المزيد على بطاقات السحب والائتمان للذهاب إلى المطاعم أو السفر أو شراء الملابس لكنهم يسددون الأموال بسرعة أكبر قبل أن تتمكن البنوك من فرض رسوم عليهم.
فلدى "بنك أوف أميركا" مثلا زاد الإنفاق ببطاقات الائتمان من قبل الأفراد بنسبة 46 بالمئة لكن المبالغ التي لم يتم سدادها على هذه البطاقات انخفضت بنسبة 15 بالمئة.

المرتبط بوباء كورونا ـ كوفيد - 1٩ المصارف الأميركية الكبرى اقتصاد الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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