500 ألف جرعة لقاح كورونا تصل «البلد الوحيد الذي لم يبدأ حملات التطعيم»

وصلت، الخميس، أول 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى هايتي من خلال برنامج الأمم المتحدة للقاحات "كوفاكس"، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

وتبرعت الولايات المتحدة بهذه الجرعات وهي من لقاح مودرنا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تبدأ الدولة الواقعة في بحر الكاريبي حتى الآن تطعيم سكانها ضد كورونا، بينما تتزايد أعداد المصابين بالفيروس.

وتعد هايتي أفقر دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وواحدة من أفقر دول العالم، حسب البنك الدولي، إذ يعيش نحو ستين بالمئة من سكانها تحت خط الفقر.

وقد تم تصنيفها في المرتبة 170 من 189 من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمؤشر التنمية البشرية الخاص بها.

وسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشا نسبته 3,8 بالمئة في 2020 بينما أدى وباء كوفيد إلى تفاقم التدهور الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي، حسب البنك الدولي.

وهايتي واحدة من الدول القليلة التي لم تبدأ بعد حملة تطعيم ضد كوفيد-19.

في هذا البلد الذي يعاني من عدم المساواة بين سكانه لا يحصل غالبية السكان على الرعاية الصحية الأساسية.

تواجه هايتي باستمرار كوارث طبيعية يتعرض لها 96% من سكانها.

كما تعد هايتي الواقعة في البحر الكاريبي والتي اغتيل رئيسها الأربعاء، بلد فقير يعاني من غياب مزمن للأمن ويشهد باستمرار كوارث طبيعية، ويبلغ عدد سكان هايتي 11,4 مليون نسمة حسب البنك الدولي.