الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

500 ألف جرعة لقاح كورونا تصل «البلد الوحيد الذي لم يبدأ حملات التطعيم»

لقاح كورونا
لقاح كورونا

وصلت، الخميس، أول 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى هايتي من خلال برنامج الأمم المتحدة للقاحات "كوفاكس"، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية. 

وتبرعت الولايات المتحدة بهذه الجرعات وهي من لقاح مودرنا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تبدأ الدولة الواقعة في بحر الكاريبي حتى الآن تطعيم سكانها ضد كورونا، بينما تتزايد أعداد المصابين بالفيروس.

وتعد هايتي أفقر دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وواحدة من أفقر دول العالم، حسب البنك الدولي، إذ يعيش نحو ستين بالمئة من سكانها تحت خط الفقر.

وقد تم تصنيفها في المرتبة 170 من 189 من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمؤشر التنمية البشرية الخاص بها.

وسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشا نسبته 3,8 بالمئة في 2020 بينما أدى وباء كوفيد إلى تفاقم التدهور الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي، حسب البنك الدولي.

وهايتي واحدة من الدول القليلة التي لم تبدأ بعد حملة تطعيم ضد كوفيد-19.

في هذا البلد الذي يعاني من عدم المساواة بين سكانه لا يحصل غالبية السكان على الرعاية الصحية الأساسية.

تواجه هايتي باستمرار كوارث طبيعية يتعرض لها 96% من سكانها.

كما تعد هايتي الواقعة في البحر الكاريبي والتي اغتيل رئيسها الأربعاء، بلد فقير يعاني من غياب مزمن للأمن ويشهد باستمرار كوارث طبيعية، ويبلغ عدد سكان هايتي 11,4 مليون نسمة حسب البنك الدولي.

كورونا فيروس كورونا كوفاكس منظمة الصحة العالمية بحر الكاريبي برنامج الامم المتحدة الاستقرار السياسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر «أكثر دول العالم أمانًا» (إنفوجراف)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 17-7-2021

بالصور والفيديو.. حريق هائل فى أحد العقارات بميدان الساعة بفيصل

علم مصر يزين القرية الأولمبية بطوكيو بعد وصول مقدمة البعثة الإدارية

واشنطن بوست: إيران لن تعود لمفاوضات فيينا «النووية» قبل أغسطس

1600 إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

رياضة الكاياك تعود من جديد

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى