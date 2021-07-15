الخميس 15 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق هائل داخل معرض للأدوات الكهربائية بدمنهور بالبحيرة

حريق معرض للأدوات
حريق معرض للأدوات الكهربائية

اندلع حريق هائل بمعرض أجهزة كهربائية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية وجاري السيطرة على الحريق.

 

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة دمنهور، يفيد اندلاع حريق هائل بمعرض "الزغبي" للأجهزة الكهربائية أمام مسجد سيدي عمر وس مدينة دمنهور، وعلى الفور تم الدفع بعدد 5 سيارات مطافئ، محاولة منهم السيطرة علي الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، كما تم الدفع بسيارة إسعاف تحسباً لوجود مصابين، وجاري السيطرة على الحريق وتحرير المحضر اللازم.

 

وفي ذات السياق لقي شاب مصرعه غرقاً داخل مياه ترعة المحمودية بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، حيث جرفه التيار وغرق أثناء الاستحمام، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كفر الدوار العام.

 

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بغرق شاب  بترعة المحمودية أمام قرية السعرانية بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين غرق  "عمرو. م.  ز" 17 سنة ومقيم العكريشة  كفر الدوار، وتمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة النقيب محمد مصطفى من انتشال الجثة، ونقلها إلى مستشفى كفرالدوار وبتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليه تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

 

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

 

كما لقى طفل، مصرعه غرقاً في بترعة شاهين المارة بقرية قليشان التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى إيتاي البارود العام.

 

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد أحمد البنا مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوصول طفل، لمستشفى إيتاي البارود المركز جثة هامدة ادعاء اسفيكسا الغرق وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع  عبدلله رمضان محمود، 11 سنة إثر سقوطه بترعة شاهين المارة بقرية قليشان مما أدى إلى وفاته، ولا يوجد شبه جنائية.

 

تم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بدفن الجثة.

الحماية المدنية الكهرباء كفر الدوار سيارة إسعاف إيتاي البارود شرطة النجدة محافظة البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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