وجهة سياحية.. «فلاى دبى» تشغل رحلات أسبوعية لمطار سوهاج

أعلنت شركة فلاي دبي التي تتخذ من دبي مقرًا لها، إنها ستشغل ثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار سوهاج الدولي (HMB) اعتبارًا من 25 يوليو لتوسيع شبكتها في مصر إلى ثلاث نقاط بما في ذلك الإسكندرية وشرم الشيخ.

وستعمل الرحلات من وإلى سوهاج عبر توقف قصير في شرم الشيخ، وبذلك يرتفع عدد النقاط التي تشغلها فلاي دبي في مصر إلى ثلاث نقاط بما في ذلك مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية (HBE) ومطار شرم الشيخ الدولي (SSH).

وقال حمد عبيد الله ، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في فلاي دبي: "تعد مصر سوقًا مهمًا للغاية بالنسبة لفلاي دبي ولها مكانة خاصة جدًا في رحلتنا حيث كانت الإسكندرية من بين أولى الطرق التي قمنا بتشغيلها في عام 2009، ويسعدنا جدًا أن نرى تواجدنا في مصر ينمو ونود أن نشكر السلطات على دعمها المستمر، تلتزم فلاي دبي بدعم الروابط السياحية والتجارية بين بلدينا، ونتطلع إلى بدء عملياتنا في سوهاج التي ستحظى بشعبية كبيرة بين مسافرينا من الإمارات العربية المتحدة والمنطقة".

وتعليقًا على هذا الإعلان ، قال سودهير سريدهاران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وإفريقيا، وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: "مع عودة الطلب على السفر نركز على تمكين مسافرينا من السفر بسهولة إلى المزيد من الأماكن، وشبكة فلاي دبي سوهاج هي وجهة أخرى مثيرة للمسافرين لزيارتها سواء العودة إلى ديارهم لرؤية الأصدقاء والعائلة أو لاستكشاف العديد من المعالم التاريخية في المدينة ".

ومع انطلاق عملياتها إلى أنقرة في تركيا، وبودابست في المجر، وليوبليانا في سلوفينيا، وسالزبورج في النمسا، وتيرانا في ألبانيا، ووارسو في بولندا، وسعت فلاي دبي شبكتها إلى أكثر من 95 وجهة.

وقد تم دعم هذا النمو أيضًا من خلال إطلاق الخطوط الصيفية للناقل إلى بودروم وطرابزون في تركيا، وباتومي في جورجيا، وميكونوس وسانتوريني في اليونان، بالإضافة إلى تيفات في الجبل الأسود.