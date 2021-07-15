اتحاد المستثمرين: مبادرة التمويل العقارى ستحدث رواجًا بالقطاع خلال الفترة المقبلة

أشاد المهندس على حمزة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري أسيوط، بقرار البنك المركزي بتنفيذ مبادرة التمويل العقاري، بفائدة ٣٪، وتقسيط لمدة 30 عامًا.

وأكد "حمزة" في تصريح لـ"الدستور"، أن هذه المبادرة عظيمة وهامة جدًا للشباب الصغير لبداية حياتهم، لافتًا إلى أن هناك مصانع كثيرة سوف يزيد إنتاجها، مثل مصانع مواد البناء، والأثاث، والدهانات.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن المدن الجديدة في الصعيد ساهمت في خفض معدلات البطالة بالمنطقة، بالإضافة إلى تغيير خريطة الصعيد الي الأفضل، مشيدًا بالنهضة التنموية والبنية التحتية بالمنطقة.

وأشار رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إلى أن مبادرة التمويل العقاري ستحدث رواجًا كبيرًا في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا دور الحكومة في الاهتمام بالقطاع العقاري خلال الفترة الحالية، ودورهم في إزالة العشوائيات.

الجدير بالذكر، أن الصعيد شهد بعض النماذج التي غيرت من خريطة الصعيد إلى الأفضل، فعلي سبيل المثال تطوير ميناء سفاجا، والتوسع في الطرق، وإن نشاء محطات الكهرباء بالصعيد، و مشروع طريق أسيوط الذي يربط أسيوط بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي عبر هضبة أسيوط، والذي يهدف إلى تنمية الصعيد وخلق شرايين تنمية المدن الجديدة بالمحافظات، ولم يقتصر دور الحكومة على الصناعة و تدشين المشروعات القومية فقط، فكان للمراة الصعيدية نصيب من نماذج الأمل والتطوير، فتم إنشاء أول مستشفى متخصص لصحة المرأة والطفل بالصعيد، بسعة 386 سريرًا، وهو بمثابة خطوة جديدة تخطوها الدولة تجاه المرأة الصعيدية.

كما تم تدشين مدن الجيل الرابع التي تعد من ضمن مشروعات الإسكان القومية، حيث تم تخصيص 9 مدن جديدة بصعيد مصر، ضمن مدن الجيل الرابع، بمناطق سكنية كافية لاستيعاب حوالى 900 ألف أسرة، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، حيث إن حوالى 10% من مساحات تلك المدن مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، بحسب تصريحات هيئة المجتمعات العمرانية.