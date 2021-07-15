نتائج انتخابات مجلس إدارة البورصة 2021

أسفرت انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المنعقدة اليوم بمبني شركة مصر للنشر المعلومات بالتجمع الخامس في دورتها الجديدة 2021-2025 عن فوز رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، بإجمالى أصوات ١٤٥ صوتًا، وشوكت المراغي العضو المنتدب لشركة برايم السمسرة في الأوراق المالية بإجمالى أصوات بلغ نحو ١٣٣ صوتًا عن الشركات العاملة في الأوراق المالية.

كما فاز أحمد أبو السعد، نائب رئيس مجلس إدارة أزيموت مصر لإدارة الصناديق بإجمالي أصوات بلغ ١٦٩ صوتًا عن الشركات العاملة، وهاشم السيد عن الشركات المقيدة بالتزكية، وداليا السواح عن شركات بورصة النيل 22 صوتًا.

وبلغ إجمالي عدد الأصوات 294 صوتًا عن الشركات العاملة وشركات السمسرة، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 19 صوتًا.

وحصل أسامة شحاتة، العضو المنتدب لشركة يونيفرسال على 22 صوتًا، وإيهاب سعيد على 75 صوتًا، ومحمد عسران على 66 صوتًا، ومحمد رضا على59 صوتًا، ورندا حامد على 83 صوتًا.

وكان مقعد الشركات المقيدة قد شهد أيضًا فوز هاشم السيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بمقعد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي، بعدما استبعدت اللجنة إسلام نجيب حسين رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن الذي كان متقدمًا علي نفس المقعد، وتم استبعاده بسبب مخالفته لشروط وقواعد الترشح، ولم يتقدم بإي تظلمات، وبذلك يعتبر هاشم أول المرشحين يقوم بحسم مقعد في مجلس إدارة البورصة.

وشهدت الانتخابات منافسة ساخنة في مقاعد السمسرة والشركات العاملة، خاصة بعد عودة محمد عسران العضو المنتدب لشركة ارزان لتداول الأوراق المالية، والتي يتنافس على مقاعدها الثلاث 10 مرشحين، وسط إقبال كبير من الشركات السمسرة والعاملة والبالغ عددهم نحو450 شركة للتصويت بصورة مباشرة، فيما اكتفت بعض الشركات بالتفويض.

وكانت انتخابات البورصة بدأت في تمام الساعة الرابعة اليوم الأربعاء، حيث يتنافس ١٢ عضوًا للمجلس الجديد في دورته الجديدة، أحدهم للشركات المقيدة، وأخرى لشركات بورصة النيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة "نايلكس"، بالإضافة إلى ٣ مرشحين يتنافسون على مقعد شركات السمسرة، و٣ عن الشركات العاملة في الأوراق المالية.