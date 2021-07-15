فوز داليا السواح بجميع أصوات الناخبين على مقعد بورصة النيل

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات البورصة المصرية، فوز داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بإجمالي عدد الناخبين علي مقعد بورصة النيل ،بينما لم يحصل المرشح المنافس محمد العزب خطاب على أصوات,

وبلغ إجمالي عدد الأصوات ٢٢صوتًا صحيحًا من إجمالي ٢٦ صوتًا من الشركات المدرجة ببورصة النيل.

داليا السواح تشغل منصب العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية، وعضوًا بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو جمعية المحللين الفنيين المصرية.

وتبدأ الدورة الحالية لمجلس ادارة البورصة الأول من أغسطس ٢٠٢١ وحتى أغسطس ٢٠٢٥، وعقب إعلان نتيجة الانتخابات أدلت داليا السواح بتصريحات صحفية وجهت فيها الشكر إلى كل الشركات الأعضاء والمقيدة في بورصة النيل، وإلى كل المساندين والداعمين إليها في تنفيذ برنامج تطوير لبورصة النيل يتمثل في عدد من المحاور، أهمها التواصل والتطوير باعتباره شعارًا رئيسيًا يترجم إلى آليات تنفيذ تعمل على حل المشكلات والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتواصل مع كافة الجهات التشريعية والتنفيذية لتشجيع الشركات على القيد في البورصة ودعمها ماليًا وفنيًا.

جدير بالذكر، أنه اليوم الأربعاء بدأ التصويت على انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية للدورة الجديدة (2021-2025)، بمقر شركة مصر لنشر المعلومات، ويتنافس 12 مرشحًا على حجز 5 مقاعد، بواقع 3 للشركات العاملة من شركات السمسرة وإدارة الأصول، وواحد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وحجز المرشح هاشم السيد مقعد الشركات المقيدة نتيجة عدم ترشح منافس له.

وضمت قائمة مرشحي عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية (2021-2025)، 12 مرشحًا موزعين بين 6 مرشحين على مقاعد الشركات العاملة في الأوراق المالية (سمسرة)

وعلى منصب بورصة النيل كل من داليا السواح العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، محمد العزب خطاب، وهاشم السيد مرشحًا وحيدًا على مقعد الشركات المقيدة.