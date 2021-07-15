جمعية «محبى الأطرش» تحتفل بذكرى صوت الكروان أسمهان.. غدًا

تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بذكرى وفاة صوت الكروان الفنانة "أسمهان" التى رحلت عن عالمنا فى ١٤ يوليو ١٩٤٤، فى السابعة من مساء غد الخميس ١٥ يوليو، بمركز الطفل للحضارة والإبداع التابع لجمعية مصر الجديدة.

وعن برنامج الاحتفال، قال رئيس جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش، إنه يتضمن عرض فيلم تسجلي بعنوان "لحن لم يتم" عن قصة حياة أسمهان من إخراجه، وعقب العرض يتحدث عن الفيلم كل من الفنان سيف عبد الرحمن والفنان قيس عبد الفتاح، والناقد الفني زكي مصطفي، والمخرج مصطفي الدمرداش .

يأتي ذلك إلى جانب تقديم باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية بقيادة المايسترو محمود فرج، حيث يتغنى كوكبة من المطربين والمطربات منهم "مطربة الأوبرا أسرار الجمال، مني إبرهيم، رجاء مصطفي، زينب المصري، خليل أبو زيد " بمجموعة من أشهر أغانى أسمهان والموسيقار فريد الأطرش.

يذكر أن آمال الأطرش، الشهيرة بأسمهان، والدها فهد الأطرش وهو درزي من جبل الدروز في سوريا، وكان مدير ناحية في تركيا، ووالدتها علياء المنذر وهي درزية لبنانية من شويت المتن.

وكان لأسمهان شقيقان، فؤاد والموسيقار فريد الأطرش الذي أخذ بيدها إلى عالم الفن وجعلها نجمة شهيرة، كمان كان لاسمهان شقيق يدعى أنور وشقيقة تدعى وداد، توفيا صغيرين قبل مجيء الأسرة إلى القاهرة.

ولدت أسمهان على متن باخرة كانت تنقل عائلتها من تركيا بعد خلاف وقع بين والدها والسلطات التركية، وقد مرت العائلة في طريق عودتها على بيروت، ثم انتقلت إلى سوريا، واستقرت الأسرة وعاشت حياة سعيدة إلى أن توفي الأمير فهد عام 1924، واضطرت والدتها الأميرة علياء بعد نشوب الثورة الدرزية في جبل الدروز، وانطلاق الثورة السورية الكبرى إلى مغادرة جبل الدروز في سوريا والتوجه بأولادها إلى مصر.