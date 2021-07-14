الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مشروع «مفتيات الأزهر» يؤتي ثماره بمعرض الكتاب: «استقبلن مئات الفتاوى الخاصة بالنساء»

جناح الأزهر
جناح الأزهر

 شهد ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 52 إقبالا ملحوظا خاصة على واعظات الأزهر الشريف المشاركات في ركن الفتوى.

وجاءت أبرز الفتاوى التي تلقتها مفتيات واعظات الأزهر خلال فترة انعقاد المعرض؛ حول الأحكام الخاصة بمستجدات وسائل التجميل وجراحاته، والحدود الشرعية المسموح بها في التعامل مع الجنس الآخر، والحقوق والواجبات الخاصة بالحياة الزوجية، وحكم الشرع في تنظيم النسل، وحكم تعقيم الحيوانات الأليفة.

وكانت هناك بعض الاستفسارات عن صحة بعض الدعوات التي تثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كحكم الزواج بنية عدم الإنجاب، وقامت الواعظات بتقديم الإجابات على كافة الاستفسارات، ومناقشة زوار جناح الأزهر بمعرض الكتاب  في الكثير من الأمور الدينية والاجتماعية.

وصدر العدد الثاني من مجلة الواعظات كملحق ربع سنوي مع مجلة الأزهر، والتي تهتم بكل ما يخص المرأة من أمور شرعية، واجتماعية، وقام ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بتوزيع نسخ منها هدايا على رواد المعرض.

 من جانبهم، أعرب رواد جناح الأزهر لمعرض الكتاب، عن سعادتهم بوجود مفتيات قادرات على إجابتهم عما يدور في أذهانهم من أمور دينهم وخاصة أمور النساء، لما في عرض بعض الأسئلة لاسيما الخاصة على المفتين من الرجال.

وبرهنت واعظات الأزهر خلال انعقاد المعرض على نجاح مبادرة فضيلة الإمام الأكبر، بالاستعانة بهن، مؤكدات أنهن على قدر المسؤولية بعد الدخول في مجال الإفتاء، وبعد خضوعهن لبرامج ودورات مكثفة، تحت إشراف كبار علماء الأزهر وأساتذته، تنوعت ما بين صناعة المفتية مرورًا بالإلقاء ونهاية بالإفتاء، ليبدأن العمل في الميدان.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.


ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان منها: قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

ركن الفتوى واعظات الأزهر معرض الكتاب جناح الأزهر معرض الكتاب جناح الأزهر الشريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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