الأربعاء 14 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«محلية المنيا» تواصل تعقيم وتجهيز المجازر استعدادا لعيد الأضحى

حملة نظافة بقري المنيا
حملة نظافة بقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة بجانب صيانة وتعقيم وتجهيز المجازر استعدادا لاستقبال الذبائح والأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك كما تمكنت من إزالة حالتي تعدي على أملاك الدولة (طرق، ري).

وقال أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، إنه تم شن حملة نظافة وتعقيم وتجهيز سلخانة قرية زاوية سلطان ومدينة الحرفيين استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا بتنفيذ أعمال النظافة والصيانة للمجازر الحكومية استعدادا لعيد الأضحى المبارك والإكثار من حملات النظافة لرفع منظومة العمل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أركان حرب ياسر محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا بمواصلة الاعمال وجديتها بما يعكس المجهودات المبذولة في جميع القري والأحياء من نظافة وإزالة تعديات ورفع إشغالات والتواصل مع المواطنين وخدمتهم بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين.

ورصدت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل حالتي تعدي على أملاك دولة (طرق، ري) بمساحة 35 مترا وقد تمت الإزالة بمعرفة المخالف وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي التعديات للحفاظ على أملاك الدولة من منافع الري والصرف وشبكة الترع و المصارف من التعدي والتلوث.

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب ياسر محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خلال اللقاء الأخير الذي عقده لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى والتي شدد خلالها علي النظافة ورفع الإشغالات وتجهيز المجازر ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

حملة نظافة بقري المنيا
حملة نظافة بقري المنيا
حملة نظافة بقري المنيا
حملة نظافة بقري المنيا
حملة نظافة بقري المنيا
حملة نظافة بقري المنيا
حملة نظافة بقري المنيا
حملة نظافة بقري المنيا
حملة نظافة بقري المنيا
حملة نظافة بقري المنيا
حملة نظافة بقري المنيا
حملة نظافة بقري المنيا
حملة نظافة بقري المنيا
حملة نظافة بقري المنيا
حملة نظافة بقري المنيا
حملة نظافة بقري المنيا
حملة نظافة بقري المنيا
حملة نظافة بقري المنيا
المنيا تعقيم سلخانة زاوية سلطان إزالة حالتي تعدي قرية طوخ الخيل اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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