ضبط 110 كيلو لحوم ودواجن بمطاعم شهيرة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالأقصر (صور)

شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، حملة لمراقبة محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والمطاعم للتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، والمهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية.

وتشكلت لجنة المرور على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والمطاعم برئاسة المهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، وعماد الدين فؤاد، وشريف سعد، فضلاً عن محمد عبد الرحيم، ودكتورة آمال أديب، ودكتورة سماح رضا.

وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط ٣ مطاعم شهيرة، وجاء ذلك نظرًا لحيازتهم ١١٠ كيلو لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتبين بفحص الأطباء البيطرين.

وتم تحرر محاضر ٩٩٥٩ و٩٩٦٠ و٩٩٦١ جنح، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وجاء ذلك في إطار سلسلة حملات المرور التي تنظمها مديرية التموين بمحافظة الأقصر، في الأسواق ومحال الجزارة للتأكيد من صلاحية المنتجات الموجودة بالمطاعم والمحال التجارية، قبل بيعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جدير بالذكر أن قامت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، منذ 3 أيام ماضية، بضبط عدد 91 كيلوجرام لحوم بلدية بقرية مشفأه من العظام مذبوحة خارج المجزر الحكومي.

وتبين بالكشف الطبي البيطري على اللحوم المضبوطة تبين غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، والمهندس علي الرازق صافي وكيل المديرية، بالإضافة إلى مفتشى الرقابة بالمديرية، وذلك بالاشتراك مع الطب البيطري بالأقصر.

وتم تحرير المحضر رقم 751 جنح أمن دولة طوارئ مركز الأقصر لسنة 2021م ضد المدعو م. ف.ح. م وجار عرض المحضر على النيابة العامة المختصة.

لحوم غير صالحة للاستهلاك

لحوم غير صالحة للاستهلاك