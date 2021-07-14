الأربعاء 14 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 110 كيلو لحوم ودواجن بمطاعم شهيرة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالأقصر (صور)

لحوم غير صالحة للاستهلاك
لحوم غير صالحة للاستهلاك

شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية  الطب البيطري، حملة لمراقبة محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والمطاعم للتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، والمهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية.

وتشكلت لجنة المرور على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والمطاعم برئاسة المهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، وعماد الدين فؤاد، وشريف سعد، فضلاً عن محمد عبد الرحيم، ودكتورة آمال أديب، ودكتورة سماح رضا.

وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط ٣ مطاعم شهيرة، وجاء ذلك نظرًا لحيازتهم ١١٠ كيلو لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتبين بفحص الأطباء البيطرين.

وتم تحرر محاضر ٩٩٥٩ و٩٩٦٠ و٩٩٦١ جنح، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وجاء ذلك في إطار سلسلة حملات المرور التي تنظمها مديرية التموين بمحافظة الأقصر، في الأسواق ومحال الجزارة للتأكيد من صلاحية المنتجات الموجودة بالمطاعم والمحال التجارية، قبل بيعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. 

جدير بالذكر أن قامت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، منذ 3 أيام ماضية، بضبط عدد 91 كيلوجرام لحوم بلدية بقرية مشفأه من العظام مذبوحة خارج المجزر الحكومي. 

وتبين بالكشف الطبي البيطري على اللحوم المضبوطة تبين غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، والمهندس علي الرازق صافي وكيل المديرية، بالإضافة إلى مفتشى الرقابة بالمديرية، وذلك بالاشتراك مع الطب البيطري بالأقصر.

وتم تحرير المحضر رقم 751 جنح أمن دولة طوارئ مركز الأقصر لسنة 2021م ضد المدعو م. ف.ح. م وجار عرض المحضر على النيابة العامة المختصة.

لحوم غير صالحة للاستهلاك
لحوم غير صالحة للاستهلاك
لحوم غير صالحة للاستهلاك
لحوم غير صالحة للاستهلاك
لحوم غير صالحة للاستهلاك
لحوم غير صالحة للاستهلاك
الكشف الطبى لحوم الدواجن الأقصر منافذ حملات مخالفين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

خطأ في سؤال امتحان «جبر وهندسة» يثير غضب طلاب علمي رياضة

«خناقة على لحمة العيد».. تفاصيل مصرع جزار في مشاجرة بالسواطير بالزيتون

حرارة ورطوبة.. حالة الطقس في وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

البرومو الدعائى بالمؤتمر الأول لـ«حياة كريمة» (فيديو)

«القوى العاملة»: 4 أيام إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو للقطاع الخاص

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 رسميًا عبر الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

محمد نجم

تسوية إيفرجيفين.. قناة السويس تثبت أنها ذراع مصر الطولى فى الاقتصاد العالمى

إبراهيم داود

حياد مصر

صور

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

رياضة الكاياك تعود من جديد

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى