أبرزها المكافآت.. 5 خطوات مهمة لتعليم أطفالك إدارة الوقت بمثالية

يسعى الكثير من المواطنين لإدارة وقتهم بأفضل شكل ممكن، لكن هذا الأمر ليس مقتصرا فقط، على الكبار، بل إن الأطفال يمكنهم تعلم كيفية إدارة وقتهم لمساعدتهم في الحصول على أوقات إضافية في اليوم.

وخلال السطور التالية هناك بعض الخطوات السهلة لتعليم أطفالك مهارات إدارة الوقت من خلال موقع verywellfamily:

اجعل إدارة الوقت ممتعة

يميل الكبار إلى ربط إدارة الوقت بأوقات النوم والمواعيد التي لا نهاية لها، واجتماعات العمل، ما يجعل المرء يشعر بالتوتر لدرجة الرغبة في إلقاء الساعة من النافذة.

لذلك يجب أن يكون تعلم إدارة الوقت ممتعًا للأطفال، من استخدم الطباشير الملون لتلوين الواجبات الخاصة بك، فضلا عن استخدام ملصقات للاحتفال بالأيام الخاصة، وإكمال المهام البسيطة في المنزل والتي عادة ما تستغرق الكثير من الوقت، مثل تنظيف أسنانهم أو ارتداء أحذيتهم أو تجهيز حقائب الظهر للمدرسة غدًا.

أظهر لأطفالك كيفية قياس الوقت

حتى الأطفال الذين على دراية بمعرفة الوقت، لا يعرفون بالضرورة كيفية قياس الوقت. ساعدهم من خلال ضبط مؤقت خلال فترة زمنية يفترض أنهم يكملون فيها مهمة، احتفظ بساعة قريبة منك وامنحهم العد التنازلي اللفظي مع مرور الدقائق حتى يتمكنوا من البدء في الشعور الداخلي بهذه الأجزاء الزمنية.

أنت بذلك لا تحاول تعليم أطفالك العيش على مدار الساعة، لكن هدفك هو ببساطة مساعدتهم على فهم كيف تبدو الساعة أو 15 دقيقة أو حتى خمس دقائق.

إنشاء تقويم العائلة معًا

تقاويم الأسرة هي خارطة الطريق لكل فرد في التزامات المنزل، فمثلا لدى أحد أطفالك لديه كشافة يوم الاثنين، والآخر لديه كرة سلة يوم الثلاثاء وجميع أطفالك يمارسون الجمباز والكاراتيه يوم الأربعاء.

يجب أن تشارك العائلة بأكملها في إنشاء مستند واحد يعلم الجميع فيه مهام الآخر، ويعتبر ورق البانر مثاليًا للتقويمات العائلية لأنه يمكن الرسم عليه أو تلوينه، فهو نشاطًا فنيًا عائليًا من خلاله يتمكن الجميع من معرفة من لديه التزامات كل في يومه، قم بتلوين التقويم الخاص بك بحيث يكون لكل شخص لونه الخاص لجدول أعماله.

استخدم أدوات إدارة الوقت الملائمة للأطفال

من التطبيقات إلى التقويمات المغناطيسية الملونة، أضف أدوات إدارة الوقت الملائمة للأطفال إلى مجموعتك، المفتاح هو استخدام المرئيات والتقنيات التي تتعلق بأطفالك، أنت فقط ستعرف ما هو الأفضل مع كل أسلوب من أساليب التعلم لدى طفلك.

المكافآت

يمكنك مكافأة الأطفال على حسن إدارة الوقت، وذلك من خلال إعطاء الطفل ما يفضله مكافأة لما فعل لتشجعيه.