الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تعلن إحياء الخطوط الجوية مع فرنسا اعتبارا من 24 يوليو

الخطوط الجوية مع
الخطوط الجوية مع فرنسا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، إحياء الخطوط الجوية مع فرنسا اعتبارا من 24 يوليو بعد تعليقها لأكثر من عام وسط المساعي لاحتواء جائحة كوفيد-19.

وقال مركز إدارة أزمة الوباء في روسيا، إن رحلات منتظمة تربط موسكو بكلّ من مدينتي باريس ونيس سيتم تشغيلها أربع مرات في الأسبوع. 

كما ستنظم رحلات بين سانت بطرسبرج والمدينتين الفرنسيتين بمعدل مرتين في الأسبوع.

وستعيد السلطات أيضا الخط الجوي مع تشيكيا، عبر أربع رحلات جوية اسبوعية بين العاصمة الروسية وبراغ.

ومن شأن هذه الإجراءات تسهيل انتقال الرعايا الفرنسيين إلى الأراضي الروسية بعدما اضطروا طوال المدة الماضية الى استصدار تصريحات خاصة من موسكو للعودة من فرنسا. 

وكانت فئات معينة من العمال والأفراد مستثناة من تلك الإجراءات، وكانت موسكو أعادت نهاية يونيو الخطوط الجوية مع عشر دول، بينها الولايات المتحدة وإيطاليا، ثم أذنت بعد يومين لمواطني هذه الدول بدخول الأراضي الروسية من طريق الجو فقط وشرط مجيئهم من بلدهم الأصلي.

وأغلقت موسكو حدودها أمام الأجانب في ربيع عام 2020 في سياق مواجهة تفشي فيروس كورونا. 

وجرى رفع القيود بصورة جزئية وتدريجية عن السفر الجوي لما يتعلق ببعض الحالات ومواطني عدة دول.

ولا تزال السلطات الروسية تشترط على الوافدين إبراز نتيجة سلبية لفحص الكشف عن كورونا، لم تمض عليه 72 ساعة.

ومنذ منتصف يونيو تعاني روسيا من موجة وبائية ثالثة سببها انتشار متحوّرة دلتا وحملة تلقيح شاقة أعاق الحذر الشعبي تقدّمها.

 

السلطات الروسية الخطوط الجوية فرنسا جائحة كوفيد-19 موسكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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