سفير مصر فى المغرب يزور بعثة الأهلى.. ويلتقى محمود الخطيب

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب، في مقر إقامة الأهلي في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، الذي حرص على زيارة بعثة الأهلي في مقر إقامتها للترحيب بها.



من جانبه، حرص كل من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، على معاينة ملعب تدريب الفريق الأول لكرة القدم في المغرب، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا.



وعاين عبد الحفيظ وعدلي ملعب «كهرماء»، الذي يتدرب عليه الفريق اليوم وغدًا، استعدادًا لمباراة النهائي الإفريقي.



ويخوض الأهلي المران في التاسعة من مساء اليوم وغدًا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، وهو نفس موعد مباراة النهائي الإفريقي التي تقام يوم السبت المقبل باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.



وكانت بعثة الأهلي، قد وصلت إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس، بعد رحلة طيران استغرقت نحو خمس ساعات و15 دقيقة، قبل أن تستقل حافلة لمدة 45 دقيقة من المطار إلى مقر الإقامة.



وضمت قائمة الفريق في رحلة المغرب 28 لاعبًا هم:



حراسة المرمى:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.



خط الدفاع:

محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.



خط الوسط:

حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

وفي وقت سابق.. حسم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الأهلي في المغرب، قرار تجديد عقد موسيماني في الأهلي والذي ينتهي بنهاية الموسم الكروي المقبل، وتحدث محمود الخطيب مع محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي، لحسم ملف تجديد عقد موسيماني الذي حقق عدد من البطولات سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد القاري والدولي.

ونجح موسيماني في حصد عدد من البطولات في الفترة الماضية مع النادي الأهلي أولها دوري أبطال أفريقيا التاسعة في تاريخ الأهلي، ويستعد لحصد البطولة العاشرة بمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، المقرر إقامتها في تمام التاسعة مساء السبت المقبل 17 يوليو 2021 على استاد محمد الخامس بالمغرب.

كما حصد موسيماني كأس السوبر الأفريقي والميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية وكأس مصر.