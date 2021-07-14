الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

«ستكون موضع بحث».. الرئاسة اللبنانية: تشكيلة الحريرى الوزارية مخالفة للاتفاقات

سعد الحريري
سعد الحريري

أعلنت رئاسة الجمهوية اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن أن تشكيلة الحكومة المقدمة من قبل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مختلفة عما تم الاتفاق عليه سابقًا، مشيرة إلى أن الرئيس ميشال عون أبلغ رئيس الوزراء المكلف أنها ستكون موضع بحث وتشاور.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيانٍ، مساء اليوم، إن الرئيس عون تسلم عصر اليوم من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية تتضمن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عما كان الاتفاق عليها سابقا وطلب الحريري من الرئيس عون جوابا عنها قبل ظهر غد الخميس.

وأوضح البيان الرئاسي أن ميشال عون أبلغ الحريري أن التشكيلة المقترحة بالأسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليبنى على الشيء مقتضاه.

الحريري يقدم رسميًا حكومته لعون

وأعلن سعد الحريري، في وقت سابق تقديم تشكيل جديد بالحكومة لميشال عون تضم 24 وزيرا من الاختصاصيين، وفقا للمبادرة الفرنسية لحل الأزمة اللبنانية، وتماشيا مع مبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لحل أزمة تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة الممتدة منذ شهر أكتوبر الماضي.

وقال الحريري إن الأسماء المقترحة بالتشكيل الجديد للحكومة قادرة على أن نهض بالبلد وتعمل جديًا على وقف الانهيار الذي يشهده لبنان.

وأضاف سعد الحريري أن الوقت حان لتشكيل الحكومة بعد تأخير دخل شهره التاسع، في إشارة إلى تكليفه بتشكيل الحكومة منذ شهر أكتوبر الماضي بعد استشارات نيابية ملزمة بعد استقالة حكومة الدكتور حسان دياب في أغسطس الماضي والتي لا تزال تقوم بمهمة تصريف الأعمال حتى اليوم بصلاحيات محدودة.

وأكد الحريري أنه ينتظر رد ميشال عون على تشكيلة الحكومة بحلول الغد الخميس، مشددًا على أن المقترح الجديد للتشكيل يضم 24 وزيرًا من الاختصاصيين (الخبراء) وفقًا للمبادرة الفرنسية لحل الأزمة اللبنانية وتماشيا مع مبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لحل أزمة تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة الممتدة منذ شهر أكتوبر الماضي.

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