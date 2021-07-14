افتتاح معرض «لمحة» لأحمد دسوقى بالزمالك.. غدًا

يفتتح غدًا الخميس، في قاعة بيكاسو للفن التشكيلي بالزمالك، معرض "لمحة" للفنان السكندري دسكي دسكي وهو الاسم الفني لأحمد دسوقي.

الفنان أحمد دسوقي هو فنان درس السينما في أمريكا في السبعينيات وظل يرسم مستخدمًا تقنيات عديدة ومختلفة ولكنه لم يعرض، وبعد مرور ما يقرب من خمسين عامًا كان لا بد له أن يخرج للعلن ولا يكتفي بالرسم لمن حوله، وذلك بعد أن أنجز مئات اللوحات.

عرض "لمحة" هو غيض من فيض امتد على مدار عشر سنوات بعد أن وصل قطار العمر لمحطة السبعين، ويحرص على الحضور مجموعة من كبار النجوم الشخصيات العامة منهم الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق والموسيقار طارق شرارة. والفنان التشكيلي أشرف رضا وعدد من الفنانين.

من جهة أخرى، فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم لزيادة الوعى الثقافى والفكرى، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث قدمت فرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة المنيا عرضا فنيا وكوكتيلا من الأغانى منها "سهر الليالى، لو بتحبو البلد دى، الحلوة داير شباكها"، تدريب الفنان أحمد دسوقى، بينما نظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية التدريب على الرسم وتوزيع الظل والنور علي العمل الفنى.

وقدم قصر ثقافة مغاغة عرض لفيلم سينما بعنوان "رسالة للأطفال"، كما عقد بيت ثقافة دلجا محاضرة ثقافية بعنوان "الوقاية من فيروس كورونا"، تحدث عن كيفية الوقاية منه وما هى الإجراءات الاحترازية الواجب توافرها لكى نحمى أنفسنا والمحيطين بنا، كما أعد بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا" تناول مشرف النشاط شرح آثار جائحة كورونا الاجتماعية، والعزل المنزلى وآثاره النفسية وماهى الآثار الاقتصادية وآثارها، والحلول التى تلجأ إليها الدولة المصرية لمواجهة هذه الآثار، بينما أقامت مكتبة شم البحرية محاضرة تثقيفية بعنوان "الآثار في محافظة المنيا"، تناول مشرف النشاط أهم الآثار وأماكن تواجدها وكيفية الحفاظ عليها، كذلك ناقشت مكتبة قلوصنا الثقافية كتاب بعنوان "المناعة نعمة أم نقمة" من تأليف أحمد أحمد عبدالعزيز، ونظم بيت ثقافة العدوة ورشة فنية بعنوان "تصميم لوحات زيتية.