استعدادًا لطرحها.. لجنة تتفقد وحدات «المهندسين» بالساحل الشمالي

قامت لجنة من النقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس محمد ناصر أمين الصندوق والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة بمعاينة وتقييم وحدات نقابة المهندسين بقرية ريماس بالساحل الشمالي، وذلك استعدادًا لطرحها للمهندسين.

وحدات نقابة المهندسين



وأشار المهندس أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، إلى أن عدد هذه الوحدات ٨٨ وحدة منها ٤ فيلات (أول صف) وعدد ٩ دوبلكسات (صف ثاني) ومجموعة من الشاليهات والشقق.

وحدات نقابة المهندسين

ولفت حشيش إلى أنه سوف يتم تسليم الوحدات كاملة (سوبر لوكس)، وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا.

ضمت لجنة معاينة الوحدات المهندس معتز طلبة رئيس شعبة عمارة، والمهنس محمد ثروت عضو المجلس الأعلى للنقابة، والمهندسة انتصار عباس وكيل نقابة الجيزة.

على جانب آخر، كانت جلسة المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، قد شهدت مناقشة ملفات هامة، على رأسها دور النقابة في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأشار المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، إلى أن المنظومة الجديدة حددت دور نقابة المهندسين في نقاط هامة، تم إقرارها بالقرار الصادر من وزير التنمية المحلية، لافتًا إلى أن الدور الرئيسي للنقابة هو مزاولة المهنة ومراقبة الأداء.

كما أشاد أعضاء المجلس بدور نقيب مهندسي مصر وأعضاء هيئة مكتب النقابة في قضية المهندس علي أبوالقاسم، المحبوس منذ أكثر من خمس سنوات بالمملكة العربية السعودية والوصول لحكم مخفف بعد أن كان يصارع الإعدام.

من جانبه تقدَّم المهندس هاني ضاحي، بجزيل الشكر لأجهزة الدولة المصرية، لدورهم الملموس ولوزارة الهجرة والنائب العام السابق والحالي للوقوف معًا على قلب رجل واحد، حتى صدر هذا الحكم.

مشيرًا إلى أن مجلس النقابة الحالي تابع القضية، ولم يتقاعس مطلقًا، برغم تسلُّمه للموضوع شبه مُنتهٍ.

ولفت النقيب العام لمهندسي مصر، أن النقابة جبهة دفاع عن حقوق أبنائها في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى متابعة مجلس النقابة أيضًا لقضية المهندسين المحتجزين حاليًا على أثر إحدى القضايا بمحطة السكة الحديد، مؤكدًا على تشكيل لجنة مرافعة لمتابعة الوضع.