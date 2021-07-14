تحرير 5 محاضر تموينية في حملة رقابية على الأسواق في مغاغة بالمنيا

نجحت إدارة تموين مركز مغاغة شمال محافظة المنيا في ضبط وتحرير 5 مخالفات تموينية متنوعة، وذلك خلال الحملات الرقابية والتفتيشية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال هدية سيد، رئيس الرقابة التموينية بمركز مغاغة، إن إدارة تموين مغاغة نظمت حملة علي الأسواق ولمتابعة الحالة التموينية، وذلك بمشاركة مفتشي التموين بالإدارة ومباحث التموين، وتحت إشراف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، نجحت خلالها في ضبط وتحرير 5 محاضر متنوعة.

وأوضح أن هذه المخالفات تنوعت ما بين 4 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم ضبط سيارة محملة بـ 60 أسطوانة بوتاجاز مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، فتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة مرتكبي هذه المخالفات للنيابة العامة للتحقيق معهم.

وأكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمخابز، مشيرا إلي أن مديرية التموين والإدارات التموينية تنظم حملات تموينية بصفة يومية لضبط الأسواق وتشديد الرقابة علي المخابز البلدية خاصة مع بدء اقتراب عيد الأضحى المبارك، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة علي المخالفين.