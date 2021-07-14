الأربعاء 14 يوليو 2021
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تقارير ومتابعات

"درست الروسية وعملت كمترجمة".. أبرز المعلومات عن صفية العمري

صفية العمري
صفية العمري

تصدرت الفنانة صفية العمري مؤشرات البحث في جوجل، بعد حوارها في برنامج «كلمة أخيرة» على فضائية أون، حيث تحدثت عن حياتها و انفصالها الذي تم بسبب نجاحها، وتفرغها لتربية أبنائها، مشيرة إلى انها لم تقم بعمل اى عملية تجميل وأنها أصيبت بشلل. 


وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن صفية العمري

  • من مواليد 20 أكتوبر 1949 بالمحلة الكبرى بالغربية.
  • بدأت نشاطها الفني عام 1974.
  • شاركت صفية، في بطولة عدة مسلسلات ناجحة.
  • حاصلة على بكالوريوس تجارة.
  • ثم درست اللغة الروسية لتعمل كمترجمة في المؤتمرات الدولية.
  • أكتشفها رمسيس نجيب لتكون بدايتها الفنية في بداية السبعينيات.
  • في الفترة من "١٩٨٧-١٩٩٥" قدمت أهم شخصياتها الفنية من خلال مسلسل "ليالي الحلمية" باجزاءه الخمسة.
  • شاركت صفية، في بطولة عدة مسلسلات ناجحة منها «هوانم جاردن سيتي، وأوبرا عايدة، وليالي الحلمية».
  • كانت متزوجة من الفنان جلال عيسى، وأنجبت منه ولدين ولكنها انفصلت عنه لرغبتها في التركيز بالفن.
  • بعد بدايتها الإعلامية نجحت في أحد المسابقات التليفزيونية للعمل كمقدمة برامج، ونشرت الصحافة العديد من صورها الفوتوغرافية، مما أثار إنتباه المنتج والمخرج رمسيس نجيب.
  • فأسند لها دور الزوجة الخائنة فريدة في فيلم "العذاب فوق شفاة تبتسم" عام ١٩٧٤، وهو ما عارضه زوجها جلال عيسى، ولكنها تمردت عليه وقبلت العمل، فإنفصلت عنه وقررت التفرغ لعملها الفنى ورعاية ولديه.
  • تم إختيار صفية العمرى لتكون سفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة عام ١٩٩٧ ولكنها إعتذرت عن منصبها عام ٢٠٠٦ إحتجاجا على الحرب اللبنانية.
  • أبرز أفلامها السينمائية التي قدمتها "العذاب فوق شفاة تبتسم، أبدًا لن أعود، العذاب امرأة، البيه البواب، المواطن مصري، بيبو وبشير، المهاجر، المصير".
  • قالت في حوارها إن شخصيتها الحقيقية في حياتها الطبيعية بعيدًاعن الكاميرا، مؤكدة أنها خجولة جداً، وتابعت: "أنا أمام الكاميرا بنطلق ولا حدود لى أمامها، ولكن مجرد أن ينتهى الدور برجع لشخصيتى الخجولة.. ولا يمكن أن أتغير وسأظل كدا حتى أموت".
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