"درست الروسية وعملت كمترجمة".. أبرز المعلومات عن صفية العمري

تصدرت الفنانة صفية العمري مؤشرات البحث في جوجل، بعد حوارها في برنامج «كلمة أخيرة» على فضائية أون، حيث تحدثت عن حياتها و انفصالها الذي تم بسبب نجاحها، وتفرغها لتربية أبنائها، مشيرة إلى انها لم تقم بعمل اى عملية تجميل وأنها أصيبت بشلل.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن صفية العمري