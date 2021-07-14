الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع بأسيوط

حملات الرقابة التموينية
حملات الرقابة التموينية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تكثيف الحملات التموينية والمتابعة الميدانية للأسواق والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز وبدالي التموين ومنافذ البيع المختلفة بمراكز وقرى ونجوع المحافظة، تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك وذلك لرصد وضبط المخالفين ومنع أي تجاوزات قد تحدث من ضعاف النفوس وأصحاب بعض المحلات للمتاجرة في صحة المواطنين والمساس بحقوقهم التي وفرتها لهم الدولة.

وأشار إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون لردع كل من تسول له ذلك والتصدي بكل حسم وشدة لأي شكل من أشكال استغلال المواطنين والتلاعب في الأسعار أو بيع سلع غير صالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات، مشيراً إلى تحرير محاضر وضبط عدد من السلع غير صالحة للاستخدام خلال حملات تموينية تم شنها بمراكز أسيوط والفتح والغنايم وحي غرب وحي شرق، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين ومسئولي الاشغالات والبيئة والنظافة والأمن الصناعي والرخصة وغيرهم.

كانت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفتح برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز قد نظمت حملة تموينية مكبرة بمشاركة أسامه كامل نائب رئيس مركز ومدينة الفتح ، ورؤساء القرى ومسئولي المتابعة بالمركز ما أسفر عن ضبط وتحرير 34 محضر متنوع بينهم محاضر (صحة ،وتموين ، ورخص ، واشغالات ، وبيئة ، وأمن صناعي) فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الغنايم برئاسة خالد عويس رئيس المركز بشن حملة تموينية مكبرة ما أسفر عن تحرير عدد ١٨ محضر متنوع (تموين وبيئة وصحة واشغال ونظافة) وذلك بقرى مركز ومدينة الغنايم.

بينما أسفرت حملة تموينية شنتها الوحدة المحلية لحي غرب برئاسة محمد بشير رئيس الحي ويمشاركة هانى محمد نائب رئيس الحى وسالم محمد مدير المتابعة الميدانية بالحي عن ضبط عدد ١٣٠ كيلو لحوم غير صالحه للاستخدام الادمى وتحرير عدد ٤٠ محضر متنوع فضلاً عن تحرير عدد ١٢ محضر اشغال طريق.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة حسني درويش رئيس مركز أسيوط حملة تموينية برئاسة كرم عبد الحفيظ نائب رئيس مركز أسيوط وبمشاركة أحمد شحاتة مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمركز ، وأنسى ويصا قلدس مدير التفتيش والمتابعة بالمركز، وابراهيم لمعي مفتش تموين باداره المركز والدكتورة ريهام راضي رئيس قسم الصحة العامة والمجازر بإدارة الطب البيطري بأسيوط وبالتنسيق مع باقي الجهات المعنية وذلك للمرور على محال الجزارة والسوبر ماركت والمخابز البلدية والإفرنجي وهو ما أسفر عن تحرير عدد ٦٣ محضر متنوع بمركز أسيوط.

حملات مكبرة على الأسواق بمراكز وقرى المحافظة تزامناً مع عيد الأضحى (18)
حملات مكبرة على الأسواق بمراكز وقرى المحافظة تزامناً مع عيد الأضحى (18)
حملات مكبرة على الأسواق بمراكز وقرى المحافظة تزامناً مع عيد الأضحى (19)
حملات مكبرة على الأسواق بمراكز وقرى المحافظة تزامناً مع عيد الأضحى (19)
حملات مكبرة على الأسواق بمراكز وقرى المحافظة تزامناً مع عيد الأضحى (17)
حملات مكبرة على الأسواق بمراكز وقرى المحافظة تزامناً مع عيد الأضحى (17)
حملات مكبرة على الأسواق بمراكز وقرى المحافظة تزامناً مع عيد الأضحى (10)
حملات مكبرة على الأسواق بمراكز وقرى المحافظة تزامناً مع عيد الأضحى (10)
حملات مكبرة على الأسواق بمراكز وقرى المحافظة تزامناً مع عيد الأضحى (15)
حملات مكبرة على الأسواق بمراكز وقرى المحافظة تزامناً مع عيد الأضحى (15)
حملات مكبرة على الأسواق بمراكز وقرى المحافظة تزامناً مع عيد الأضحى (12)
حملات مكبرة على الأسواق بمراكز وقرى المحافظة تزامناً مع عيد الأضحى (12)
حملات مكبرة على الأسواق بمراكز وقرى المحافظة تزامناً مع عيد الأضحى (4)
حملات مكبرة على الأسواق بمراكز وقرى المحافظة تزامناً مع عيد الأضحى (4)
مباحث التموين اسيوط الدولة المخابز إشغالات الاسواق الأضحى محافظ أسيوط المواطنين الإجراءات القانونية اللواء عصام سعد حملات مكبرة ضبط المخالفين الخارجين عن القانون الإجراءات

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