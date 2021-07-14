مكبل الأيدي.. التحقيق في العثور على جثة شاب بالسلام

تباشر نيابة السلام، اليوم الأربعاء، إجراءاتها عقب العثور علي جثة شاب داخل صندوق قمامة بمنطقة الأربعين بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة، وكلفت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

و كان قسم شرطة السلام، قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل صندوق قمامة بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين وأن الجثة لشاب مكبل الأيدي والأرجل، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.