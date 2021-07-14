محافظ أسيوط: صرف منحتي عيد الفطر والأضحى للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة البيانات

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن بدء صرف منحتي عيد الفطر وعيد الأضحى لعام 2021، للعمالة غير المنتظمة لعدد 4623 عامل بمختلف مراكز المحافظة من العمالة المسجلة في قاعدة البيانات، والمستفيدة بوحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بأسيوط والتي تنطبق عليهم الشروط ابتداءًا من 15 يوليو الجاري وحتى 14 أغسطس عن طريق مكاتب البريد المصري بمختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقائه حازم علي وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة.

كما وجه محافظ أسيوط الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة، ولوزير القوى العاملة على الموافقة على مساندتهم للعمالة غير المنتظمة والموافقة على صرف منحتي عيد الفطر والأضحى لهم.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة والتنسيق بين مديرية القوى العاملة والبريد، لمتابعة صرف منحتي عيد الفطر والأضحى 2021 للعمالة غير المنتظمة العاملة المسجلة في قاعدة بيانات، وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، لافتاً إلى ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنع التجمعات أو التكدس وتنظيم الصرف.

وأوضح أن هذا اللقاء للاطمئنان على آليات وقواعد الصرف وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد موجهًا بضرورة أن يتم تزويد كل مكتب بريد بمنظومة تعقيم وتطهير خاصة بها للقيام بعمليات رش وتطهير دورية وعلى مدار اليوم طبقًا لتعليمات الدولة للأماكن التي يتردد عليها أكبر عدد من المواطنين والتنبيه على ارتداء الكمامات الواقية وتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين للمكاتب والمنافذ لعدم التكدس والتزاحم من جانب المستحقين حفاظًا على سلامتهم وصحتهم منعًا لتفشي الفيروس.

وأكد حازم علي، وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط، إنه سيتم ابتداءا من يوم الخميس 15 يوليو الجاري وحتى 14 أغسطس 2021 ولمدة شهر صرف منحتي عيد الفطر والأضحى لعدد 4623 عامل من العمالة غير المنتظمة، والمسجلين بقاعدة بيانات وحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بملبغ 1000 جنيه و 289 عامل بمبلغ 500 جنيه وذلك عن طريق أي مكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والاحتياطيات لتلافي حدوث أي تجمعات أثناء الصرف.

محافظ أسيوط

محافظ أسيوط