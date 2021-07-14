جرينلاند: فرض إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء، أن جرينلاند فرضت إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا عقب تفش وصفه رئيس وزراء الجزيرة بأنه " خطر".

وأفادت شبكة "كيه إن آر" وصحيفة "سرميتسياك"، بأنه يتعين على سكان المنطقة الدنماركية ذاتية الحكم ارتداء الكمامات في المتاجر ووسائل النقل العام وأماكن أخرى.

وقيدت الحكومة بالإضافة لذلك عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتواجدوا على حافلة في وقت واحد، كما فرضت قيودا جديدة مشددة على عدد الأشخاص الذين يتواجدون في المحال التجارية والمطاعم والكنائس.

وبدأ تطبيق هذه القواعد أمس الثلاثاء، وفي الوقت الحالي، من المتوقع أن تستمر حتى يوم الجمعة .

وجاءت هذه الإجراءات بعدما سجلت الجزيرة 13 حالة إصابة نشطة خلال الأيام الأخيرة.

وتم الكشف عن أربع حالات أمس الثلاثاء، بينها حالتان لراكبين قادمين على متن رحلة من كوبنهاجن، وصلت جرينلاند منذ أسبوع. ويعتقد أن إحدى الحالتين مصابة بسلالة دلتا الأكثر قدرة على الانتشار، ومن شأن هذه الحالة أن تكون أول حالة إصابة بسلالة دلتا يتم تسجلها في جرينلاند.

وقال رئيس الوزراء موته بي إيجيده في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء" يمكننا أن نؤكد أن الإصابات جاءت على متن رحلة جوية. الوضع خطر".

ويشار إلى أن الجزيرة تتمتع بحكم ذاتي بصورة كبيرة، ولكنها رسميا جزء من مملكة الدنمارك.

إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 187.7 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.47 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 187 مليونا و 755 ألف حالة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 48 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 469 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.