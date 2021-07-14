الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كتيبات مطبوعة لإجراءات التقدم لكلية الشرطة للطلاب الجدد

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، بالتيسير على الطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بكلية الشرطة.

ومن أبرز التسهيلات طباعة كتيب يحتوى على جميع الإجراءات اللازمة للتقدم للالتحاق وكافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم ويتم تسليمه ضمن ملف الالتحاق.

وشدد على إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة، وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء الأمور فى متابعه نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة، فضلًا عن توفير منافذ لاستخراج الوثائق المطلوبة من المتقدمين "صحف الحالة الجنائية- القيد العائلى"، وتوفير منافذ لبيع "الطوابع والدمغة، نسخ الأوراق، التصوير الفوتوغرافى الفوري"، واعداد مركز لخدمة الطلبة المتقدمين داخل لجان قبول الطلبات للتيسير عليهم.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

موعد التقديم

قال اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق 2020  تبدأ اعتبارا من 20 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس.

ويكون ذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالى 2021 اعتبارا من 12 أغسطس القادم حتى 6 سبتمبر وذلك بمجموعة 65٪؜ وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

- دفعة جديدة 

ومن المقرر الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة من حملة الثانوية العامة والأزهرية وخريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة من حملة المؤهلات العليا.

أكاديمية الشرطة المصرية  هي صرح علمي أمني شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهي من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة على مستوى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وتحرص وزارة الداخلية على اختيار أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة بحيادية تامة بعد أن يجتاز المتقدمين للاختبارات والشروط المعلن عنها للقبول، لتخريج أجيال من أبطال كلية الشرطة الذين تم تأهيلهم داخل صرح أكاديمية الشرطة التعليمي لينالوا شرف الدفاع عن الوطن وأمن المواطن.

وسيتم إعلان نتائج القبول من خلال الموقع الإلكتروني لأكاديمية الشرطة، والاتصال والرسائل لاستكمال المتقدمين باقي إجراءات التحاقهم بكلية الشرطة.

شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة

وتضمنت شروط الالتحاق بكلية الشرطة أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو المؤهل الجامعي، وأن يكون الطالب مقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية في حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من العام السابق وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون الطالب حسن السير والسلوك، وأن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية وان يجتاز الطالب اختبارات اللياقة البدنية وأن يكون لائق طبيا.

 

كتب مطبوعة طلاب الجدد كلية الشرطة وزير الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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