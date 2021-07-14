إزالة 9 حالات تعدي بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز" الدلنجات - دمنهور - حوش عيسى "عن إزالة 9 حالات تعدي على مساحة 1867 م2 عبارة عن: إزالة حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 1050 م بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن أسوار طولية وعرضية، ازاله 6 حالات تعدي 715 م٢ بقري سنهور وزرقون وزاوية غزال والسماني والفتياني بدمنهور عباره عن أسوار طوليه وعرضيه بالطوب الابيض والاسمنت وشده خشبيه وسملات خرسانيه وتشوين طوب ابيض في المهد .

كما تم إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 102 متر بحوش عيسى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "الدلنجات - دمنهور - رشيد - المحمودية - بدر" عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 3852 م2 عبارة عن: قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة المحاسب مجدي ابراهيم باسترداد واستلام قطعة أرض أملاك دوله بما عليها من مباني علي مساحة ٢٣٠٠ متر حيث قامت احدي الجمعيات بالتعدي عليها دون وجود قرار تخصيص وتم وضع لافته مكتوب عليها ارض املاك دوله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،وتم إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة ٢٠٠متر بقرية مؤسسة البستان بالدلنجات.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بازالة حالة تعدي في المهد بمساحة ٨٠٠ متر بقرية زاوية غزال بدمنهور عبارة عن شدة خشبية وتشوين وقواعد، إزالة شده خشبيه قبل صب سقف خرساني بنطاق الوحده المحليه بادفينا برشيد علي مساحة ٢٥٠متر خارج الحيز العمراني.