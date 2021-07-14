تتزعمه محامية.. اعترافات عصابة مكتب البرنسيسة لاستغلال النساء جنسيا فى الدقى

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة حول اتهامات عصابة مشكلة من 15 شخصًا تتزعمه محامية، تخصص نشاطها بمعاونة أفراد العصابة في استقطاب السيدات راغبي العمل المنزلي، وعرضهن للاستغلال الجنسي في القضية التي حملت الرقم 7175 لسنة 2021 جنايات الدقي والمقيدة برقم 1123 لسنة 2021 کلي شمال الجيزة.

وفي هذا التقرير نستعرض إعترافات المتهم الثاني خلال تحقيقات النيابة العامة التي اتهمن فيها المحامية وعصابتها بتشغيلهن عاملات جنس بالإكراه.

وأقر " م.س" (المتهم الثاني ) موظف استقبال بالشركة خلال تحقيقات النيابة العامة، بانضمامه للجماعة الإجرامية والتي تتزعمها (المتهمة الأولي).

أضاف أن دوره بتلك الجماعة يتمثل في استقطاب وإيواء المجني عليهن راغبي العمل المنزلي ومحاولة اقناعهن للخضوع لأمره وكذلك التواصل مع راغبي المتعة الجنسية والإتفاق معهم وتوصيل المجني عليهن لهم مقابل مبالغ مالية يتقاضاها نظير ذلك.

أقوال المجني عليهن

جاء بأقوال "خ. خ" ، 35 سنة، ربة منزل، و مقيمة بمحافظة أسيوط، بأنها توجهت إلى مكتب للعمالة المنزلية، وبوصولها تقابلت مع المتهمة الأولي والمتهمين الثاني والسادس وأقامت بالمكتب لحين تهيئة عمل لها مبرمين معها عقد عمالة وحصلوا منها على بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.

وأضافت أنه تم إرسالها إلى أحد راغبي المتعة الحرام، فراودها عن نفسها ولما رفضت تركها ترحل و عادت إلى مقر المكتب وحال تواجدها بمقر المكتب فوجئت بالمتهم الثاني يتعدي عليها جنسيا بتجريدها من ملابسها رغما عنها متعديا عليها ضربا، وواقعها على غير إرادتها ، وأكدت ان المتهمين قاموا بنشر إعلان وهمي لاستقطابها لاستغلالها جنسيا.

- طلبوا صورة عارية شرطًا لتوظيف فتاة

كما جاء بأقوال "ن. م" 20 سنة، مربية أطفال ومقيمة بمحافظة الشرقية بأنها أثناء بحثها عن فرصة عمل عثرت على إعلان لطلب عمالة بمكتب للعمالة المنزلية، وبالتواصل معهم طلب منها صورة شخصية شبة عارية كشرط للتوظيف فرفضت وأنهت المكالمة، لتتلقى عقب ذلك اتصالًا هاتفيًا من المتهمة الأولي مبلغة إياها بأنها صاحبة المكتب المعلن عن فرصة العمل، وأعادت عليها ذات الطلب ولرفضها قامت بدعوتها للحضور إلى مقر المكتب لإجراء مقابله شخصية معها.

وأضافت أنه وبوصولها بتاريخ 2021/2/6، تقابلت مع المتهمين الأولي والثاني مبلغين إياها بعدم توافر عمل بالوقت الحالي، عارضين عليها الإقامة المجانية بمقر المكتب لحين تهيئة فرصة عمل مناسبة مبرمين معها عقد عمالة يتضمن العديد من الشروط، ولم يمكنوها من الاطلاع عليه مبلغين إياها بأنه في حالة مخالفة شروط التعاقد ستعرض نفسها للمساءلة القانونية والحبس وحصلوا منها على بطاقة الرقم القومي.

وأشارت إلى أنها أبلغت بتوفير فرصة عمل لدى شخص مسن يقطن في مدينة نصر وحال تواجدها بمسكنه، تعدي عليها بأن هتك عرضها بملامستها لمواضع يتأذى عرض المرأة من المساس بها متجردا من ملابسه في مواجهتها، مراودا إياها عن نفسها ولرفضها التعدي عليها فام بسبها وشتمها، مبلغا إياها بأن المتهمة الأولى قد حصلت منه على مبالغ مالية لممارسته الجنس معها فأبت ذلك وتمكنت من الإفلات منه ولاذت بالفرار.

و أشارت إلى قيام المتهمين بعمل إعلان وهمي لاستقطابها لاستغلالها جنسيًا من أجل الحصول على منفعة مادية.

- طالبة ثانوي: حاولوا استغلالي جنسيًا

وجاء بأقوال "و.ا"، 21 سنة طالبة بالصف الثاني ثانوي تجاري صناعي، شهدت بأنها أثناء بحثها عن فرصة عمل بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وجدت إعلانا لمكتب للعمالة المنزلية يطلب فتيات للعمل، وبمهاتفة المعلن طلب منها الحضور لإجراء مقابلة شخصية بمقر المكتب، وبوصولها أبرم معها عقدا عمالة يتضمن العديد من الشروط لم تتمكن من الاطلاع عليها وحصلوا منها على بطاقة الرقم القومي الخاصة بها وتبلغ لها من أعضاء المكتب بتوافر فرصة عمل لدى المتهم الثالث عشر، وبوصولها فوجئت به يتجرد من ملابسه مطالبا إياها بملامسه عضوه الذكري فلاذت بالفرار.

وأشارت إلى المتهمين بقيامهم بعمل إعلانا وهميا لاستقطابها واستغلالها جنسيا بإرسالها إلى المتهم الثالث عشر، وأضافت بأنها حال تواجدها بمقر المكتب تعدى عليها المتهم الثاني بأن قام بملامسة مواضع عفتها.

- تفاصيل قرار إحالة المحامية القوادة وعصابتها للجنايات

جاء في قرار إحالة المتهمين الصادر من النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، إلى محكمة الجنايات، أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة كل من “ع. م”، صاحبة مكتب لإلحاق العمالة المنزلية، 48 سنة وتعمل محامية حرة، محبوسة، و “م. س”، 24 سنة ويعمل موظف استقبال بمكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، و “ع. ع”، 31 سنة، يعمل طاهي و “إ. ع” 36 سنة موظف بمكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، و “آ. ف”، 18 سنة طالبة جامعية وموظفة بمكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، و“أ. ع” 19 سنة ويعمل موظف بعيادة بالتجمع الخامس، و“أ.ا” 66 سنة، و يعمل محامي حر ، و“أ.ح”، 52 سنة ويعمل رئيس قسم الاقتصاد السياسي بإدارة تعليمية بمحافظة المنيا، و“م.ع” 57 سنة ويعمل مستشار تسويق و إعلان، و“ع. أ” 52 سنة بالمعاش، و “ع. ف”، 50 سنة، و“فتحي. م”، 87 سنة، وصاحب شركة للملابس، و“ق.ق” 56 سنة بدون عمل (هارب)، و“ح.ح”، 58 سنة، صاحب شركة للاستيراد والتصدير (هارب)، و“أ. م”، 39 سنة، ويعمل مستشار تسويق بشركة لتصنيع وتجميع السيارات (هارب).

- العصابة تاجرت في جسد 10 فتيات

احتجزوا واستخدموا 10 فتيات مجني عليهن وهن كلا من: “خ.خ”، "ن.ا"، و "ن.م" و " إ.ط" و "خ.م" ، "ع.ط"، "ن.م" ،"ش.م"، "ا.ف"، "ن.ص"، بقصد استغلالهن تجاريا وجنسيا، وذلك بواسطة الاحتيال والخداع، واستغلال حالة الضعف والحاجة لديهن.

وأسس المتهمون من الأولى إلى السادس جماعة إجرامية منظمة لذلك الغرض، أما المتهمة الأولى تخصصت في استقطاب النساء ذوات الظروف الإجتماعية الشاقة عن طريق الإعلان من خلال الكيان التجاري الخاص بالمتهمة الأولى وهي شركة لإلحاق العمالة المنزلية عن وظائف للعمل المنزلي وبرواتب مجزية، وذلك للتمكن من السيطرة عليهن واستغلالهن من قبل مستخدميهن، ومنهم المتهمين من السابع إلي الخامس عشر، من أجل الحصول على منفعة مادية للمتهمين من الأول حتى السادس، تمثلت في مبالغ مالية، ومنفعة جنسية للمتهمين الثاني ومن السابع إلى الخامس عشر على النحو المبين بالأوراق.