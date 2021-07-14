اتحاد الصحفيين العرب يعزى العراق فى ضحايا مستشفى «الإمام الحسين»

أعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب عن خالص تعازيه لشعب العراق الشقيق ونقابة الصحفيين العراقيين في ضحايا الحريق المروع الذي وقع مساء الإثنين بمستشفى "الإمام الحسين" بمحافظة ذي قار، والذي أسفر عن مصرع عدد كبير من المواطنين العراقيين.



وتقدم الاتحاد العام للصحفيين العرب بخالص تعازيه لأسر الضحايا الأبرياء، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وينزلهم فسيح جناته وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

وعلى صعيد آخر، أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن أسفه الشديد إزاء حريق مركز عزل بمستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 164 شخصًا، مؤكدًا، في الوقت نفسه، أن نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بكشف ملابسات وأسباب اندلاع هذا الحريق ستعلن خلال أسبوع واحد.

وقال الكاظمي- في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية- إن "ما حدث في مستشفى الإمام الحسين التعليمي يمثل جرحًا عميقًا في ضمير العراقيين جميعًا"، واصفًا ما حدث في مستشفى الحسين بمحافظة ذي قار الواقعة جنوب العراق بـ"الفاجعة".

وأضاف الكاظمي - خلال جلسة مجلس الوزراء - أن "المسئولية تتضاعف بتكرار هذا النوع من الفواجع خلال الأشهر الماضية، والتي تتزامن مع أزمات كبيرة بعضها طبيعي مثل الأزمة الاقتصادية، وبعضها بفعل فاعل مثل ضرب أبراج نقل الطاقة وتعطيل الشبكة الوطنية، ومحاولة البعض زعزعة الأمن الداخلي ونشر الفوضى والشكوك، ومنع مضي القرار الوطني العراقي".

وأشار إلى أن "هذا الحادث يؤشر خللًا بنيويًا في الهيكلية الإدارية للدولة العراقية، حيث إن تشخيص الأخطاء لا يتم توظيفه ولا متابعته، ويذهب المواطنون ضحايا"، مؤكدا: "الحاجة لإطلاق عملية إصلاح إداري شامل، وأهم خطوات الإصلاح هو أن نفصل العمل الإداري عن النفوذ السياسي".