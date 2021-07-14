الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يعلن طرح شركة كرة القدم بالمحلة في البورصة

هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، طرح شركة فريق كرة القدم بنادي غزل المحلة خلال شهر سبتمبر بالبورصة.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام خلال لقاء تلفزيوني مساء اليوم في أولي حلقات برنامج «قطاع أعمال» المذاع على قناة مصر الفضائية أنه تم توجيه بنك الاستثمار المسؤل عن عملية الطرح أن يكون الطرح جاهز خلال شهر سبتمبر. 

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه تم استئناف جلسات برنامج الطروحات الحكومية مرة أخرى، مشيرا إلى أنه يتم تطوير نادي غزل المحلة على أعلى مستوى.

وأشار إلى أنه تم جلب رعايات لفريق كرة القدم، موضحا أن السبب الرئيسي في طرح شركة فريق كرة القدم هو تمويل استمرار الفريق في الدوري الممتاز وإنشاء النشاط الرياضي، حيث تم فصل النشاط الصناعي عن الرياضي.

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