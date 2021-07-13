«فتوح»: مبادرة التمويل العقاري تساعد عدد كبير من المصانع لزيادة إنتاجها

أشاد المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، بالمبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري على تقسيط 30 سنة.

وأضاف فتوح في تصريح لـ"الدستور"، أن تلك المبادرة ستساعد عدد كبير من المصانع لزيادة إنتاجها ولاسيما مصانع مواد البناء، وأيضًا المصانع الخاصة بالأدوات الكهربائية ومصانع الدهانات والسيراميك وغيرهم.

وتابع عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عملت خلال الفترة الماضية على تشييد عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية، والتي ساعدت على خفض معدلات البطالة من خلال توفير عدد كبير من فرص العمل، فضلاً عن تنشيط حركة الصناعة والمصانع.

ولفت عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك عقبة يواجهها الصناع ورجال الأعمال وهو صعوبة تطبيق قانون المنتج المحلي على الأجنبي، فهو لم يفعل بشكل صحيح وكامل حتى الآن بسبب وجود بعض المقاولين الذين يدخلون منتجات اجنبية ويخالفوا القانون.

وأكد عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن جمعية رجال الأعمال عقدت اجتماعًا للعمل على تفعيل تطبيق القانون بشكل سليم، وتم الخروج منه بعدة توصيات أبرزها كان، التأكيد على وضع حوافز مادية للجهات الحكومية المعنية بتطبيق تلك القانون، بحيث يكون هناك ما يشجع العاملين على تطبيق القانون، مع وضع الضوابط التي تساعد على عدم وجود بديل محلي للمنتج المستورد.

كما أكدت الجمعية في التوصيات على دور نقابة المهندسين المصرية بإصدار توجيهاتها لكافة المكاتب الاستشارية لتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي، ووضع المنتج المصري داخل المواصفة، كما تم التأكيد على ضرورة زيادة التوعية فيما يخص المناقصات الحكومية بتفضيل المنتج المصري في في التعاقد سواء حكومي أو قطاع خاص.