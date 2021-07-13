الأربعاء 14 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«فتوح»: مبادرة التمويل العقاري تساعد عدد كبير من المصانع لزيادة إنتاجها

عمرو فتوح
عمرو فتوح

أشاد المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، بالمبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري على تقسيط 30 سنة.

وأضاف فتوح في تصريح لـ"الدستور"، أن تلك المبادرة ستساعد عدد كبير من المصانع لزيادة إنتاجها ولاسيما مصانع مواد البناء، وأيضًا المصانع الخاصة بالأدوات الكهربائية ومصانع الدهانات والسيراميك وغيرهم.

وتابع عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عملت خلال الفترة الماضية على تشييد عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية، والتي ساعدت على خفض معدلات البطالة من خلال توفير عدد كبير من فرص العمل، فضلاً عن تنشيط حركة الصناعة والمصانع.

ولفت عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك عقبة يواجهها الصناع ورجال الأعمال وهو صعوبة تطبيق قانون المنتج المحلي على الأجنبي، فهو لم يفعل بشكل صحيح وكامل حتى الآن بسبب وجود بعض المقاولين الذين يدخلون منتجات اجنبية ويخالفوا القانون.

وأكد عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن جمعية رجال الأعمال عقدت اجتماعًا للعمل على تفعيل تطبيق القانون بشكل سليم، وتم الخروج منه بعدة توصيات أبرزها كان، التأكيد على وضع حوافز مادية للجهات الحكومية المعنية بتطبيق تلك القانون، بحيث يكون هناك ما يشجع العاملين على تطبيق القانون، مع وضع الضوابط التي تساعد على عدم وجود بديل محلي للمنتج المستورد.

كما أكدت الجمعية في التوصيات على دور نقابة المهندسين المصرية بإصدار توجيهاتها لكافة المكاتب الاستشارية لتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي، ووضع المنتج المصري داخل المواصفة، كما تم التأكيد على ضرورة زيادة التوعية فيما يخص المناقصات الحكومية بتفضيل المنتج المصري في في التعاقد سواء حكومي أو قطاع خاص.

عضو جمعية رجال الأعمال مبادرة التمويل العقاري قانون تفضيل المنتج المحلي عمرو فتوح الرئيس عبدالفتاح السيسي نقابة المهندسين الحكومة المصرية المبادرة الرئاسية مواد البناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

الأكثر قراءة

الباز: تمكن إثيوبيا من بناء سد النهضة بسبب إعلان المبادئ «كلام فارغ»

استقرار الحالة الصحية لرئيس مباحث 15 مايو وأفراد الشرطة المصابين بحادث الأوسطى

6 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

توقيت إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021

صاحب واقعة قطار منوف لـ«الدستور»: «بنتى حالتها النفسية وحشة لأنى اتهنت قدامها»

بعد محاولته الاعتداء على صحفى.. إيقاف لاعب غانى بغزل المحلة وإحالته للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

تسوية إيفرجيفين.. قناة السويس تثبت أنها ذراع مصر الطولى فى الاقتصاد العالمى

إبراهيم داود

حياد مصر

ماجد حبته

الوباء.. التنمية.. وتجربتنا التنموية

د.ابراهيم مجدي

أبي أحمد السيكوباتي النرجسي

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

صور

امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية العامة

أبو حلاوة يا تين

جنازة شقيق رامى صبرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيين.. واقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى

وزير فلسطينى: الاحتلال هدم 62 مبنى بالقدس

حرج دبلوماسى.. لماذا رفض سفراء أوروبيون حضور احتفالات أمريكية فى القدس؟