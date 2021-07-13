موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2021 الرسمي

تستمر عمليات البحث فى جوجل عن موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2021، حيث أصدرت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتفاصيل إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو.

موعد إجازة عيد الأضحى 2021 وثورة 23 يوليو

تبدأ إجازة عيد الأضحى 2021، يوم وقفة عرفات الموافق الإثنين 19 يوليو الجاري، وتستمر الإجازة حتي يوم السبت الموافق 24 يوليو، وبهذا فأن إجازة عيد الأضحى هذا العام تضم 5 أيام من الإثنين 19 يوليو وحتى الجمعة 23 يوليو، وتكون إجازة يوم السبت بديله لمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو، حيث تحتسب الفترة من 19 حتي 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2021 وثورة 23 يوليو

الإثنين الموافق 19 يوليو 2021 إجازة بمناسبة وقفة عرفات الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021 إجازة أول أيام عيد الأضحى الأربعاء الموافق 21 يوليو 2021 إجازة ثاني أيام عيد الأضحى الخميس الموافق 22 يوليو 2021 إجازة ثالث أيام عيد الأضحى الجمعة الموافق 23 يوليو 2021 إجازة رابع أيام عيد الأضحى السبت الموافق 24 يوليو 2021 إجازة بمناسبة ثورة 23 يوليو

مصير امتحانات الثانوية العامة من إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

وأكد بيان مجلس الوزراء بشأن موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو على استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021، وتتوقف الامتحانات بعد ذلك لقضاء إجازة عيد الأضحي، لتستأنف مرة آخري يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021 بامتحان مادة التاريخ.

بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية، السبت الموافق 17 يوليو 2021 امتحان مادة الكيمياء، وتتوقف الامتحانات مؤقتا لقضاء إجازة عيد الأضحي، وتستأنف مرة آخري يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 بامتحان مادة الفيزياء.

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تناولنا فى هذا التقرير تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2021 وثورة 23 يوليو وعدد أيام الإجازة الفترة القادمة وكذلك مصير امتحانات الثانوية العامة من الإجازة، مع خالص التمنيات لطلاب الثانوى العام بالنجاح والتوفيق واطيب التهنئة لجميع قراء الدستور بمناسبة عيد الأضحى إعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.