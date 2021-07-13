الثلاثاء 13 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باخوم: شباب الميديا الكاثوليك يتسلمون رسميًا إدارة cym

الانبا باخوم
الانبا باخوم

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن شباب الميديا الكاثوليك هم شباب أملهم للوصول لكل شباب العالم.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بدءًا من اليوم الثلاثاء 13 يوليو سيتسلم شباب الميديا الكاثوليك إدارة صفحة cym.

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شباب الميديا الكاثوليك 

وعلى صعيد آخر، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة " قصص الكتاب المقدس للأطفال ".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار في بستان جثيماني.

الجدير بالذكر أن قصص الكتاب المقدس للأطفال هو برنامج أسبوعي يقدمه المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر بالتعاون مع رهبنة الآباء الدومينيكان (إقليم فرنسا) كسلسلة فيديوهات تعليمية للأطفال.

من ناحية أخرى، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن بطريرك الأقباط الكاثوليك صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر قام بتهنئة المستشار حسين مصطفى فتحي على منصبه الأحدث.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه جاء في برقية التهنئة:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ سيادة المستشار حسين مصطفى فتحي، لأدائه اليمين الدستورية، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، ونطلب من الله القدير أن يوفقه فيما هو صالح للبلاد".

الأنبا باخوم شباب الميديا الكاثوليك ادارة صفحة cym صفحة cym CYM

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تجارة القبح

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