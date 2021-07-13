الأردن يؤكد استعداده لدعم العراق إثر حريق مستشفى الحسين التعليمى

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء: استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة ودعم للعراق بتوجيهات من عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لتقديم عزاء المملكة لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية بمحافظة ذي قار.

وأعرب الصفدي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية: عن تضامن المملكة مع العراق في مواجهة هذا الحادث الأليم.

وفي سياق متصل، أعرب الخارجية الروسية عن تعازيها للقيادة والشعب العراقي، إثر وقوع حريق في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، مؤكدة دعمها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لهم.

جاء ذلك في بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الثلاثاء، بشأن الحادث الأليم الذي أسفر عن مقتل 92 شخصًا وإصابة 50 آخرين بجروح.

يذكر أن حريق اندلع مساء أمس في مركز عزل مرضى كورونا ضمن المبنى الرئيسي لمستشفى الحسين التعليمي بوسط مدينة الناصرية، أسفر عن مقتل العشرات.

وأعربت الخارجية البحرينية عن خالص التعازي والمواساة إلى العراق حكومة وشعبًا في ضحايا حادث الحريق، مؤكدة تضامن البحرين مع العراق حكومة وشعبًا في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأدانت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي الإهمال والتقصير الذي أدى إلى نشوب حريق في مستشفى الإمام الحسين، مطالبة رئاسة الوزراء بفتح تحقيق عاجل وإشراك اللجنة في التحقيق، وإنزال أقصى العقوبات بحق كل من يثبت إهماله وتقصيره في توفير مستلزمات السلامة في المستشفى.

وطالبت اللجنة الجهات الحكومية المعنية بأن تضع نهاية لمسلسل الموت في المستشفيات التي يجب أن تكون مكانًا آمنًا ينعم فيه المرضى بالراحة والاطمئنان ويحصلون فيه على العلاج بدلا من إنهاء حياتهم في حريق غامض.

من جهته، وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وزير صحة الإقليم بتقديم كل ما يلزم من مساعدة للمصابين.

وكتب بارزاني، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" "تضامنًا مع أهالي ذي قار والبلاد كلها على ما رأيناه من صور مؤلمة إثر فاجعة حريق مركز العزل، أتقدم بخالص التعازي إلى ذوي الضحايا".