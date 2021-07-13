الثلاثاء 13 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: إصرار وطني على رفع اسم مصر في جميع البطولات الرياضية العالمية

النائب وليد هويدي
النائب وليد هويدي

قال النائب وليد هويدي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، بالشباب والرياضة في مصر، والعمل على إحداث تغيير جذري في الرياضة المصرية، بما يجعل مصر - وهو ما تم بالفعل مركزا للبطولات العالمية- ويُحلق باسمها واسم أبطالها في العالم أجمع.

وأشار هويدي خلال تصريحات له اليوم، إلى وجود قائمة مشروعات رياضية تصل إلى نحو 500 مليون جنيه، سيتم تنفيذها العام الجاري تتمثل في إنشاء وتطوير مراكز الشباب والنوادي وغيرها من المنشآت الرياضية في الكثير من المحافظات المصرية.

كما لفت عضو لجنة الشباب إلى وجود متابعة مستمرة من جانب الرئيس السيسي لكافة الأعمال الرياضية والبطولات التي تشارك فيها مصر إيمانا بدور مصر والرغبة التامة في تمكين شبابها من الفوز بمختلف البطولات وإعلاء اسم الوطن.

جدير بالذكر أنه رغم جائحة كورونا استطاعت مصر وبدعم قيادتها واستقرارها، استضافة العديد من البطولات العالمية منها نجاحها في تنظيم كأس العالم لكرة اليد 2021، واستضافتها بطولة العالم للرماية، وبطولتا العالم للسلاح وللدرجات أبريل الماضي وبطولة كأس العالم للجمباز الفني في يونيو، وهو ما يؤكد جدارة وتفوق الرياضة المصرية تحت حكم الرئيس السيسي.

وكان الدكتور أشرف البجرمى، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، قال إن الوزارة ستنتهى خلال العام المالي الحالى من إقامة مشروعات شبابية ضخمة بعدد من المحافظات تصل قيمتها إلى ما يقرب من 500 مليون جنيه.

وأضاف البجرمى، أنه سيتم الانتهاء من أعمال إنشاء حمام مركز شباب أطفيح نهاية شهر ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من الوزارة لجميع المشروعات التى تم طرحها.

جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة طلب إحاطة بشأن تأخير الانتهاء من أعمال الإنشاءات بحمام السباحة بمركز شباب أطفيح بمحافظة الجيزة.

وليد هويدي مجلس الشيوخ إنجازات الرئيس السيسي لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ الرياضة المصرية

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