بينها تونس والعراق.. البحرين تدرج 16 دولة إضافية فى القائمة الحمراء

أعلنت شئون الطيران المدني بمملكة البحرين، تحديث قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء بإدراج 16 دولة إضافية والإبقاء على جميع الإجراءات التي تم الإعلان عنها، وذلك بناءً على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) وموافقة اللجنة التنسيقية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، تشمل الدول الجديدة المدرجة على القائمة الحمراء كلا من: جمهورية موزمبيق، جمهورية اتحاد ميانمار، جمهورية زيمبابوي، جمهورية منغوليا الشعبية، جمهورية ناميبيا، الولايات المتحدة المكسيكية، الجمهورية التونسية، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية إندونيسيا، جمهورية العراق، جمهورية الفلبين، جمهورية بنما، مملكة ماليزيا الاتحادية، جمهورية أوغندا، وجمهورية الدومينيكان.

بالإضافة إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقًا وهي: جمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، و جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

ونوهت شئون الطيران المدني بمملكة البحرين، بأنه سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون المملكة بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين.

كما سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات التي تم الإعلان عنها مسبقًا للقادمين المسموح لهم بالدخول للمملكة من الدول المدرجة على القائمة الحمراء، والتي تتطلب من جميع المسافرين المطعمين أو غير المطعمين القادمين إلى مملكة البحرين من هذه الدول البالغين من العمر 6 سنوات فما فوق إبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة تحمل رمز كيو آر كود (QR Code) قبل الصعود للطائرة، وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة، وإجراء فحص مختبري عند الوصول، وإجراء الفحص المختبري في اليوم العاشر من الوصول، حيث يمكنهم دفع تكلفة الفحوصات عبر تطبيق "مجتمع واعي"، إلى جانب المنصات الموجودة في المطار والتي تتيح الدفع نقدًا وإلكترونيًا بواسطة البطاقات البنكية والائتمانية، وتطبيق الحجر الصحي الاحترازي لعشرة أيام للبالغين من العمر 6 سنوات فما فوق في مساكنهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

كما نوهت شؤون الطيران المدني بأنه سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات التي تم الإعلان عنها مسبقًا للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.

وأشارت وكالة الأنباء البحرينية في ختام بيانها إلى أن الدول المدرجة على القائمة الحمراء يتم إضافة الدول أو إزالتها منها بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، وستتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري بحسب المستجدات.