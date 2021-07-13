الثلاثاء 13 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من درة إلى ريا أبي راشد.. إبداع المصممين العرب في مهرجان كان السينمائي

مهرجان كان
مهرجان كان

مهرجان كان السينمائي يعود مرة أخرى في باريس مع ترشيح أفلام من جميع أنحاء، وحضور مشاهير عالميين، بما فيهم مشاهير عرب، ونقدم إليكم نجمات اخترن مصممين أزياء عرب لدخول السجادة الحمراء للمهرجان:

ريا أبي راشد

ريا أبي راشد

ظهرت المضيفة والإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد في مهرجان كان السينمائي مرتدية فستانًا من تصميم رامي قاضي. 

درة زروق

درة زروق

ظهرت الممثلة درة زروق في مهرجان كان السينمائي مرتدية فستانًا مبهرًا من رامي القاضي، وظهرت كسفيرة للعلامة التجارية، حيث بدت رائعة أكثر من أي وقت مضى.

 

فاطمة المؤمن

فاطمة المؤمن

وشوهدت صانعة المحتوى الكويتية في حفل افتتاح المهرجان مرتدية من مصمم الأزياء اللبناني الإيطالي طوني ورد، مستعرضة أسلوبها في الموضة مع مجوهرات من ميسيكا.

ليوني هان

 

ليوني هان

اختارت مصممة الأزياء الألمانية ليوني هان مصمم الأزياء اللبناني الإيطالي طوني ورد على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، وصفت طوني ورد هذا الثوب بأنه ثلاثي الأبعاد.

 

كاميلا كويلو

كاميلا كويلو

اختارت كاتبة المحتوى ورائدة الأعمال البرازيلية ارتداء فستان من تصميم مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران. 

لوما جروث

لوما جروث

ظهرت عارضة الأزياء والممثلة لوما جروث مرتديةً زهير مراد، وكانت عبارة عن بذلة ضيقة مع طبعة ريش مطرزة من مجموعة زهير مراد لربيع 2020.

ظهرت عارضة الأزياء النرويجية فريدا آسن في المهرجان مرتديةً من إيلي صعب، وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الأزياء الفريدة لمصمم الأزياء اللبناني في مهرجان كان السينمائي، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة.

هالة عبدالله

حضرت المهرجان مصممة المجوهرات وهى ترتدي من مصمم الأزياء اللبناني الأمريكي رامي القاضي، الفستان مطرز بشكل جميل.

مهرجان كان السينمائي درة طوني ورد بيلا حديد زهير مراد

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

الأكثر قراءة

استقرار الحالة الصحية لرئيس مباحث 15 مايو وأفراد الشرطة المصابين بحادث الأوسطى

6 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

صاحب واقعة قطار منوف لـ«الدستور»: «بنتى حالتها النفسية وحشة لأنى اتهنت قدامها»

وزير التعليم يكشف موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

توقيت إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

تسوية إيفرجيفين.. قناة السويس تثبت أنها ذراع مصر الطولى فى الاقتصاد العالمى

إبراهيم داود

حياد مصر

ماجد حبته

الوباء.. التنمية.. وتجربتنا التنموية

د.ابراهيم مجدي

أبي أحمد السيكوباتي النرجسي

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

صور

امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية العامة

أبو حلاوة يا تين

جنازة شقيق رامى صبرى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطينى: الاحتلال هدم 62 مبنى بالقدس

حرج دبلوماسى.. لماذا رفض سفراء أوروبيون حضور احتفالات أمريكية فى القدس؟

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال