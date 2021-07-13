الأرصاد السعودية: طقس موسم حج هذا العام شديد الحرارة

أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أيمن بن سالم غلام، أن طقس المشاعر في موسم حج هذا العام شديد الحرارة وقد تصل إلى 45 درجة، مشيرًا إلى أن هناك احتمالية نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار وهطول الأمطار خاصة ما بعد الظهيرة بسبب تكوّن السحب على المرتفعات الشرقية للمشاعر.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال تفقد الدكتور غلام لأعمال المركز بالمشاعر المقدسة وإطلاق غرفة العمليات لأعمال الحج، حيث أكد جاهزية المركز في متابعة أحوال الطقس والظواهر الجوية والتنسيق والمتابعة على مدار الساعة مع الجهات المستفيدة من معلومات الطقس الصادرة عن المركز.

وتابع غلام الخطط والبرامج المتّبعة لمراقبة ورصد الظواهر الجوية والتنبؤات الجوية اليومية التي بلغت نسبة تغطيتها لأجواء المشاعر 100%، كما تابع أيضًا طرق بث معلومات الطقس والنشرات اليومية وخطط الطوارئ في حالة وجود ظواهر جوية حادة.