أشرف العشماوى يحصد جائزة أفضل رواية بمعرض القاهرة للكتاب

حصد الروائي الكبير أشرف العشماوي، جائزة أفضل رواية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن روايته صالة أورفانيللي الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع.



وجاءت الجائزة بتحكيم كل من أ. ياسر أحمد عبدالحافظ، د. عيد على مهدي بلبع.



وأكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن حرص َالوزارة على إقامة هذه المسابقات بصفة دورية منتظمة ضمن فعاليات معرض الكتاب، الذي يعد الحدث الأهم على الصعيد الثقافي لمنطقتنا العربية، إنما يأتي في إطار مستهدفات الوزارة في تفعيل استراتيجية الدولة التنموية باكتشاف الموهوبين والمبدعين وصقل قدراتهم ورعايتهم، من خلال إحداث حالة من التنافسية البناءة التي تمثل حافزًا للمبدعين والموهوبين من الكتاب والباحثين والناشرين للمزيد من إنتاج القيم الإبداعية المضافة لرصيد المعرفة المؤصلة لحضارتنا والأكثر حفاظًا على هويتنا الثقافية المتفردة.

يذكر أن الهيئة المصرية العامة للكتاب قد أعلنت عن فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في 1 مارس الماضي ولمدة شهر كامل، وانضوت المسابقات على 11 فرعًا 9 منها للكبار في مجالات: الرواية - القصة القصيرة - شعر الفصحى - شعر العامية - المسرح - النقد الأدبي - الدراسات الإنسانية - الطفل - الكتاب العلمي، و2 منها للشباب تحت سن 35 في مجالي: الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية، إضافة إلى 4 جوائز أخرى تمنح مناصفة من الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزة أفضل كتاب مترجم، وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال السينما مع أكاديمية الفنون.

- شروط التقديم للجوائز:

وكانت شروط التقدم للجائزة أن يكون المؤلف مصري الجنسية، وألا يكون الكتاب مترجمًا باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، وأن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2020، ويتقدم المؤلف بصفة شخصية بثلاث نسخ من الكتاب المرشح يتم تسليمها بمقر الهيئة بكورنيش النيل، ويوقع المتقدم إقرارًا بأن العمل المُقدم طبعة أولى ولم يحصل على جائزة أخرى، وأنه لم يفز بالجائزة في الثلاث سنوات الماضية، على أن يتم الإعلان عن الفائزين، وتوزيع الجوائز في حفل معرض القاهرة الدولي للكتاب (52).

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة الـ 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التي يخصص لها ركن خاص وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيهًا بحد أقصى، إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيًا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.