هولندا: معدل استنساخ كورونا يصل لأعلى مستوى له منذ بدء الجائحة

وصل معدل استنساخ فيروس كورونا في هولندا إلى أعلى مستوى له منذ بدء الجائحة في مارس 2020 بسبب الانتشار السريع لسلالة الفيروس المعروفة باسم دلتا.

وحسبما أخطر المكتب المختص بشئون الصحة والبيئة "آر آي في إم" البرلمان، اليوم الثلاثاء، فإن معدل الاستنساخ وصل في الوقت الراهن إلى 17ر2، وهو ما يعني حسابيا أن كل مئة مصاب يمكنهم إصابة 217 شخصا آخرين.

وتشير تقديرات المكتب إلى أن سلالة دلتا تسببت فيما يتراوح بين 60 و65% من كل حالات الإصابة بمرض كوفيد- 19 في البلاد.

ووصل عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس إلى نحو 8000 حالة في غضون 24 ساعة، وحدثت الإصابات بالدرجة الأولى بين المراهقين والشباب حتى سن 29 عاما، غير أن عدد مرضى كوفيد- 19 في المستشفيات لم يرتفع، وذلك نظرا لأن هذه الفئة العمرية قليلا ما تتعرض لمسار خطير للمرض.

ووصل معدل الإصابة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام إلى نحو 270 حالة، وذلك مقابل 5ر6 حالة في ألمانيا المجاورة.

وجدير بالذكر، أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.