بعد فتح باب التقديم اليوم.. تعرف على تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم إلكترونيًا للطلاب عن تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021 – 2022 للالتحاق بها، بدءًا من 13 يوليو 2021 وحتى 31 يوليو 2021، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

وفي هذا السياق ترصد الدستور جميع التفاصيل الخاصة بتنسيق المدارس ال تكنولوجية التطبيقية.

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة

مدرسة i-tech للتكنولوجيا التطبيقية: 250 درجة

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية: 250 درجة

مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية: 250 درجة

مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية: 250 درجة

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام: 250 درجة

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة

مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة

مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة

مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة

مدرسة بدر للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة

مدرسة أحمد تعلب للتكنولوجيا التطبيقية: 210 درجة

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة

مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية بأكتوبر: 230 درجة

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية: 210 درجات

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم: 250 درجة

مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية: 210 درجة

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية: 250 درجة

مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية: 210 درجات

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القليوبية

مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية: 250 درجة

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة

تابع أيضا

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية

مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية: من 210 درجات

مزايا الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

يحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على العديد من المميزات مثل الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، بالإضافة إلى فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، واختتم مجاهد مؤكدًا على أن جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية والبالغ عددها حتى الآن 21 مدرسة ب7 محافظات مختلفة هي مدارس حكومية مجانية.