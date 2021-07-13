بعد فتح باب التقديم اليوم.. تعرف على تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم إلكترونيًا للطلاب عن تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021 – 2022 للالتحاق بها، بدءًا من 13 يوليو 2021 وحتى 31 يوليو 2021، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .
وفي هذا السياق ترصد الدستور جميع التفاصيل الخاصة بتنسيق المدارس ال تكنولوجية التطبيقية.
تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة
مدرسة i-tech للتكنولوجيا التطبيقية: 250 درجة
مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية: 250 درجة
مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية: 250 درجة
مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية: 250 درجة
مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام: 250 درجة
مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة
مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة
مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة
مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة
مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة
مدرسة بدر للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة
مدرسة أحمد تعلب للتكنولوجيا التطبيقية: 210 درجة
تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة
مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية بأكتوبر: 230 درجة
مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية: 210 درجات
تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية
مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم: 250 درجة
مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية: 210 درجة
تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد
مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية: 250 درجة
مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية: 210 درجات
تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القليوبية
مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية: 250 درجة
تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية
مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة
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تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية
مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية: من 210 درجات
مزايا الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
يحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على العديد من المميزات مثل الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، بالإضافة إلى فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، واختتم مجاهد مؤكدًا على أن جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية والبالغ عددها حتى الآن 21 مدرسة ب7 محافظات مختلفة هي مدارس حكومية مجانية.