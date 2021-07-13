الثلاثاء 13 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تقرير دولي: الاقتصاد القائم على مصادر الطاقة المتجددة يوفر 78 مليون وظيفة في 2050

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

أكدت شبكة سياسات الطاقات المتجددة للقرن الحادي والعشرين REN21 أن مصادر الطاقة المتجددة شكلت ما يقدر بنحو 11.5 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم في عام 2019 وهذا العدد آخذ في الازدياد بفضل زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. يستعد تحول الطاقة لإضافة ما يقدر بـ 78 مليون وظيفة إلى السوق بحلول عام 2050 .

كما أكدت شبكة سياسات الطاقات المتجددة للقرن الحادي والعشرين REN21 أنه ومع ذلك، ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، فإن هذه الوظائف الناشئة "مشروطة بتوافر المهارات ذات الصلة والتدريب".

وأوضحت شبكة سياسات الطاقات المتجددة للقرن الحادي والعشرين REN21 أنه على مدى السنوات العشر الماضية، ارتفع اهتمام الشباب بمكافحة تغير المناخ في حياتهم المهنية. لذا فإن الطلب على التدريب على الطاقة المتجددة يأتي من القوى العاملة والطلاب. ومع ذلك، يوجد حاليًا 71 مليون شاب عاطل عن العمل يكافحون للعثور على عمل. القطعة المفقودة هي التعليم.

معلومات جديدة ومشهد سياسي ناشئ

بدأت سياسة الطاقة المتجددة في الظهور في بعض البلدان والولايات والمقاطعات والمدن خلال أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خاصة في عدد قليل من البلدان الرائدة - مثل ألمانيا والدنمارك وإسبانيا والولايات المتحدة، وتطور سياسة الطاقة المتجددة على مدى السنوات الماضية في جميع أنحاء العالم: كما هو موضح في تقرير الحالة العالمية لمصادر الطاقة المتجددة لعام 2021 الصادر عن REN21، بحلول نهاية عام 2020، كان لدى جميع البلدان تقريبًا سياسات لدعم الطاقة المتجددة، على الرغم من بدرجات متفاوتة من الطموح، ارتفاعًا من 48 دولة فقط في عام 2004.

REN21 شبكة سياسات الطاقات المتجددة مصادر الطاقة المتجددة وظيفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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