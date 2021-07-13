الثلاثاء 13 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط معرفة كود الطالب بالرقم القومي للعام الدراسي 2020-2021

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يبحث الطلاب وأولياء أمورهم، في جميع المراحل التعليمية وأولياء الأمور، عن كيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2021 لجميع المراحل .

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني حتى يتمكن الطالب من معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2021 ، ليتمكن من أداء امتحاناته الخاصة بكل سنة دراسية.

ويمكن للطالب معرفة الكود الخاص به بالرقم القومي 2021 لجميع المراحل، من خلال اتخاذ الخطوات التالية لمعرفة الكود الخاص به من خلال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلكترونيًا ، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، وتسهيلاً للوقت والجهد.

رابط معرفة كود الطالب بالرقم القومي

ويجب على الطالب اتخاذ الخطوات التالية لمعرفة كود الطالب بالرقم القومي 2021 لجميع المراحل :

1 - يدخل الطالب على هذا الرابط  studea.emis.gov.eg للاستعلام على الأكواد 

2 - إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقم الموجود في أعلى شهادة الميلاد المتقدم لمعرفة الكود الخاص به

3 - يجب المحافظة التابع لها الطالب والتي تقع فيها مدرسة الطالب.

4 - يجب على المتقدم لمعرفة الكود الخاص به تحديد نوعه إذا كان ( ذكر - أنثى ).

قد يهمك أيضا..

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس من «الدستور» فور اعتمادها

لجأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للربط الإلكتروني حتى يتمكن الطالب من معرفة كود الطالب بالرقم القومي المدون أعلى شهادة ميلاد الطالب، ليتمكن من أداء امتحاناته الخاصة على مدار جميع السنوات الدراسية، نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وفي العالم بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل، وتلتزم وزارة التربية والتعليم بقرارات الحكومة المصرية من حيث الإجراءات الوقائية والاحترازية خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، وللحد من انتشار الفيروس في البلاد.

المستجد تعليمية قرارات الحكومة فيروس كورونا المستجد موقع وزاره التربيه والتعليم وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور الحكومة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة «العمل» التى أحيتها 30 يونيو

الأكثر قراءة

تفاصيل إطلاق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري 2021 «بمبلغ 100 مليار جنيه»

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

كمسرى يصفع مواطنًا أمام ابنته بسبب التذكرة.. القصة كاملة (فيديوجراف)

توقيت إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021

إجازة العيد الكبير 2021 للبنوك وموعد استئناف العمل

«الصحة» تتوقع موجة كورونا الرابعة في أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

د.أحمد الخميسى

ذكرى غسان كنفانى

ماجد حبته

نفق «الوباء» لا يزال ممتدًا!

الحسين عبدالرازق

الدفعة «٥١» طب بنات الأزهر!

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

صور

امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية العامة

أبو حلاوة يا تين

جنازة شقيق رامى صبرى

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال

إسرائيل تسجل 730 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا

خبير أممى: الهدم الإسرائيلى المتكرر لممتلكات الفلسطينيين غير قانونى