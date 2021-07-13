رابط معرفة كود الطالب بالرقم القومي للعام الدراسي 2020-2021

يبحث الطلاب وأولياء أمورهم، في جميع المراحل التعليمية وأولياء الأمور، عن كيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2021 لجميع المراحل .

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني حتى يتمكن الطالب من معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2021 ، ليتمكن من أداء امتحاناته الخاصة بكل سنة دراسية.

ويمكن للطالب معرفة الكود الخاص به بالرقم القومي 2021 لجميع المراحل، من خلال اتخاذ الخطوات التالية لمعرفة الكود الخاص به من خلال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلكترونيًا ، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، وتسهيلاً للوقت والجهد.

رابط معرفة كود الطالب بالرقم القومي

ويجب على الطالب اتخاذ الخطوات التالية لمعرفة كود الطالب بالرقم القومي 2021 لجميع المراحل :

1 - يدخل الطالب على هذا الرابط studea.emis.gov.eg للاستعلام على الأكواد

2 - إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقم الموجود في أعلى شهادة الميلاد المتقدم لمعرفة الكود الخاص به

3 - يجب المحافظة التابع لها الطالب والتي تقع فيها مدرسة الطالب.

4 - يجب على المتقدم لمعرفة الكود الخاص به تحديد نوعه إذا كان ( ذكر - أنثى ).

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لجأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للربط الإلكتروني حتى يتمكن الطالب من معرفة كود الطالب بالرقم القومي المدون أعلى شهادة ميلاد الطالب، ليتمكن من أداء امتحاناته الخاصة على مدار جميع السنوات الدراسية، نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وفي العالم بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل، وتلتزم وزارة التربية والتعليم بقرارات الحكومة المصرية من حيث الإجراءات الوقائية والاحترازية خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، وللحد من انتشار الفيروس في البلاد.