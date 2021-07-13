7 طلبات إحاطة على طاولة «نقل النواب»

7 طلبات إحاطة على طاولة «نقل النواب»
بدأ اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، منذ قليل، وذلك لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين أحمد سعد نويصر، وأسماء سعد الجمال، بشأن حاجة الصف إلى إنشاء مخرج على الطريق الدائري الإقليمي “مصر- أسيوط” الشرقي، لخدمة أهالي مدينة المدينة وتوابعها بمحافظة الجيزة.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبدالله، بشأن وجود العديد من المشكلات بطريق الكريمات، مما يتسبب في وقوع الكثير من الحوادث على هذا الطريق، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم إمام، بشأن تكرار الحوادث على وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، في ظل عدم وجود مطبات صناعية، وعدم مطابقة الدورانات للخلف للمواصفات الفنية.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن سوء حالة الطريق الزراعي من قويسنا بمحافظة المنوفية وحتى محافظة البحيرة وخاصة على الطريق الإقليمي، واستكمال مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن تدهور حالة طريق أم زغيو بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية، وارتباط أعمال رصف الطريق بتنفيذ مشروع للصرف الصحي بهذه المنطقة، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن الحاجة إلى تعديل موقع إشارة مرور قرية أبيس العاشر بالإسكندرية لكى تكون عند مدخل القرية نظراً لأن موقعها الحالي غير ذي جدوى مما يتسبب في وقوع العديد من الحوادث.