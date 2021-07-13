الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

7 طلبات إحاطة على طاولة «نقل النواب»

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، منذ قليل، وذلك لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين أحمد سعد نويصر، وأسماء سعد الجمال، بشأن حاجة  الصف إلى إنشاء مخرج على الطريق الدائري الإقليمي “مصر- أسيوط” الشرقي، لخدمة أهالي مدينة المدينة وتوابعها بمحافظة الجيزة. 

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبدالله، بشأن وجود العديد من المشكلات بطريق الكريمات، مما يتسبب في وقوع الكثير من الحوادث على هذا الطريق، وكذلك  طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم إمام، بشأن تكرار الحوادث على وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، في ظل عدم وجود مطبات صناعية، وعدم مطابقة الدورانات للخلف للمواصفات الفنية. 

وتناقش اللجنة  طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن سوء حالة الطريق الزراعي من قويسنا بمحافظة المنوفية وحتى محافظة البحيرة وخاصة على الطريق الإقليمي، واستكمال مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن تدهور حالة طريق أم زغيو بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية، وارتباط أعمال رصف الطريق بتنفيذ مشروع للصرف الصحي بهذه المنطقة، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن الحاجة إلى تعديل موقع إشارة مرور قرية أبيس العاشر بالإسكندرية لكى تكون عند مدخل القرية نظراً لأن موقعها الحالي غير ذي جدوى مما يتسبب في وقوع العديد من الحوادث.

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب علاء عابد مجلس النواب طلبات الإحاطة البرلمان

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