الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«السكة الحديد»: فتح تحقيق عاجل بشأن مشادة «قطار منوف»

قطار منوف
قطار منوف

أعلنت هيئة السكك الحديدية، اليوم، فتح تحقيق عاجل بشأن واقعه الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى والخاص بحدوث مشادة بين كمسري قطار 541 ركاب "منوف-طنطا" وأحد الركاب بسبب تحصيل الأجرة والغرامة، والذي قامت فيه إحدى راكبات القطار بالحديث عن اعتداء الكمسري على المواطن ورفضه تحصيل الأجرة والغرامة ومناشدة المسئولين بالسكة الحديد ووزارة النقل بالتحقيق في الواقعة حفاظاً على حقوق الراكب.  

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تم إيقاف كمسري القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري، موضحة أن المخطئ سينال عقوبة مغلظة لأنه لا تهاون في حق أي راكب خاصة أن لوائح  السكة الحديد وتوجيهات الفريق مهندس وزير النقل ترتكز على حسن معاملة الركاب وأن يكون التعامل في كافة المواقف وفقاً للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب. 
 

وأوضحت أنه عند انتهاء التحقيقات سيتم إعلانها بكل شفافية، مؤكدة الاحترام التام لكافة جمهور الركاب وأن كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصري والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.

من جهتها، قالت هناء ذكر، محامية، صاحبة فيديو ضرب كمسري قطار القاهرة – طنطا، إنها قامت بتصوير الواقعة لضمان حق الرجل الذي صفع أمام طفلته، ما تسبب في انهيار الطفلة، موضحة أنها رغبت في تسديد الغرامة وقيمة التذكرة ولكنه رفض، ما دفعها لتصوير الواقعة لوصولها للمسئولين بوزارة النقل.

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