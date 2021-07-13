بولندا تعلن رصد 153 إصابة بسلالة «دلتا»

أعلنت وزارة الصحة البولندية أنه تم حتى الآن رصد 153 حالة إصابة بسلالة "دلتا" من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقال فويتشخ أندروسيوفيتش المتحدث باسم وزارة الصحة - حسبما ذكر تليفزيون "بولند إن" البولندي اليوم الثلاثاء - إنه في الأيام القليلة الماضية تم اكتشاف 30 حالة إصابة جديدة من سلالة "دلتا"، معربًا عن أمله في ألا تتجاوز حصيلة الإصابات بهذه السلالة 3 آلاف حالة، محذرًا من أنه في حال توقف التطعيمات قد تصل الحصيلة إلى 20 ألف حالة.

ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، تم رصد سلالة "دلتا" في 104 دول حول العالم، علمًا بأن هذه السلالة تم اكتشافها لأول مرة في الهند، وهي سريعة الانتشار.



كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 2ر187 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 44ر3 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 187 مليونا و 244 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 39 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 440 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.