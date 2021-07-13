وزير التعليم ردا على مناشدات أولياء الأمور بغلق« جروبات التليجرام» للغش: «مش اختصاصنا»

رد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، على مناشدات أولياء الأمور بغلق "جروبات التليجرام" بسبب التسريبات.

وقال الوزير في تصريح له عبر "جروب" غرفة عمليات الثانوية العامة، هذا ليس من اختصاص التربية والتعليم ولكن اختصاص الاتصالات والأجهزة السيادية وله أبعاد قانونية وأمنية ودولية.

وأدى 255 ألف و 353 طالبا طالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من إجمالي 257 ألف و145 طالب وطالبة، وذلك في اليوم الرابع من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب الثانوية لمدارس (stem)، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) بإجمالى 1179 طالبا طالبة.

- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طلاب مدرسة للغات لتصوير امتحان

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر قرارًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طلاب مدرسة مصر للغات، للفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من طلاب القسم البريطاني بالمدرسة وهم يقومون بتصوير امتحان العربي والهوية "take home exam" بالهاتف المحمول.

وحرص ائب الوزير لشؤون المعلمين على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة عمليات الوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

- متابعة مع مسؤولي "الصحة" للاطمئنان على الحالات المرضية للمراقبين والملاحظين

وأشار إلى أنه بالمتابعة مع مسؤولي وزارة الصحة للاطمئنان على صحة الحالات المرضية للمراقبين والملاحظين، التي تم الإبلاغ عنها بالأمس داخل غرفة العمليات، وتمثلت في حالتين لمراقب، وملاحظ من محافظة أسوان، وملاحظ من محافظة السويس، ومراقب من جنوب سيناء، وتم الاطمئنان عليهم جميعًا وأنهم بحالة جيدة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 27 حالة غش مقسمين كالتالي:

(أ‌) حالتين نشر الامتحان على الإنترنت وهم:

الطالبة "ر. م. خ" بإدارة البدرشين بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازة جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

الطالب "م. ع. ا" بإدارة الخليفة بمحافظة القاهرة نظرًا لضبط جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

(ب) كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالات غش إلكتروني وهم:

25 حالة غش إلكتروني ما بين "تهكير تابلت"، وحيازة موبايل من خارج المنظومة، ومحاولات نشر امتحان اللغة الفرنسية، محاولة استقبال على "التليجرام"، سماعة بلوتوث، بمحافظات (بنى سويف، المنيا، الشرقية، البحيرة، المنوفية، السويس، أسيوط، الغربية، الجيزة)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم من محافظة البحر الأحمر بلاغ بتكرار السؤال رقم (13، 22) من امتحان اللغة الأجنبية الثانية (الألمانية) وأكد الدكتور رضا حجازي أنه سوف يتخذ الإجراءات اللازمة لصالح الطالب.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية رياضة) امتحان الرياضيات البحتة (جبر، وهندسة فراغية) بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالبا وطالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة( المكفوفين) امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالبا وطالبة.