أمير الكويت يعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقيتي تعزية إلى الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، ورئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، أعرب فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في مستشفى الإمام الحسين التعليمي الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا في مدينة الناصرية والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين سائلًا المولى - عز وجل -، أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية.

من جانبه، بعث نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ببرقيتي تعزية مماثلتين إلى كلًا من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

كما بعث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ببرقيتي تعزية مماثلتين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

حريق مستفى ذي قار

واندلع مساء أمس الإثنين، حريق داخل مركز عزل مصابي فيروس كورونا بمستشفى «الإمام الحسين» في محافظة ذي قار العراقية، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية، قال المتحدث الرسمي لمديرية صحة ذي قار عمار الزاملي، أمس، إن الحريق أسفر عن تسجيل 41 شهيدًا وعشرات الجرحى، لافتًا إلى أن "حريق مستشفى الحسين ناجم عن عدم التعامل الصحيح مع قناني الأوكسجين".

يأتي ذلك فيما أصدرت جمعية الهلال الأحمر العراقي اليوم بيانًا بشأن حريق مركز النقاء في الناصرية، مشيرة إلى أن الحريق أودى بحياة أكثر من 60 مريضًا وإصابة أكثر من 100 مصاب، بعضهم ما زالوا تحت الأنقاض.

وقدم مدير صحة محافظة ذي قار العراقية صدام صاحب الطويل اليوم الثلاثاء، استقالته إلى وزير الصحة والبيئة إثر حريق مركز العزل بمستشفى الحسين التعليمي.

من جانبه، أعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، السيطرة على حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار بشكل كامل.

وقال اللواء بوهان، لـ"العراقية الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان حادث حريق مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، وتمكنت من إخماد الحريق بشكل كامل"، مضيفًا أنه "سيعلن قريبًا تقريرًا مفصلًا حول أسباب حدوث الحريق".

وفي السياق ذاته، قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، إن "رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعًا مع رؤساء الكتل حول حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين في الناصرية".

وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن البرلمان سيحول جلسته اليوم لتدارس الخيارات بشأن فاجعة مستشفى الحسين، مشيرًا إلى أن الفاجعة دليل واضح على الفشل في حماية أرواح العراقيين.