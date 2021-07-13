الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طالب بالثانوية عن امتحان الألماني: «سامحني يا أبويا ومتستناش مجموع»

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

انتهى طلاب الصف الثالث الثانوي قسم الأدبي بمدرسة طبري الحجاز بمصر الجديدة، من أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية منذ قليل، في ثاني أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

واشتكى الطالب يوسف رمضان من صعوبة مادة اللغة الألمانية قائلاً: "الامتحان كان صعب ولم يكن في مستوى الطالب العادي، ولا يقدر على حله سوى مانويل نوير حارس المرمى الألماني".

ووجه رمضان رسالة لوالدة قائلا: "ياريت تسامحني"، وطالبه بعدم الالتفات إلى نتيجة الامتحانات وعدم سؤاله عن مجموع.

وأدى 252 ألفا و353 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، صباح اليوم، في ثاني أيام امتحاناتهم، وترأس الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية من خلالها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على حضور الطلاب في التاسعة صباحا، أي قبل انطلاق الامتحان بـ60 دقيقة لاتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ولفحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب وأيضا لإجراءات تفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، مشيرة إلى أن من يتأخر من الطلاب عن موعد الامتحان سوف يحتسب التأخير من الوقت المخصص للإجابة ويتحمل الطالب مسئوليته.

 

طلاب الصف الثالث الثانوي قسم الأدبي اللغة الأجنبية الثانية الصف الثالث الثانوي قسم الأدبي التعليم

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وائل لطفي

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