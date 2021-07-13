محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة تسمين الماشية

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، سير العمل وتجهيزات محطة تسمين الماشية بمنطقة القابوطى الجديد، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور فؤاد البدويهى مدير محطة تسمين الماشية، والدكتور عاطف عيسى مدير الطب البيطري.

المحافظ يتابع توافد المواطنين على المحطة لشراء الماشية

وتابع "محافظ بورسعيد" توافد المواطنين على شراء العجول والخراف من محطة تسمين الماشية ، والتى تشهد إقبال عدد كبير من المواطنين لشراء الماشية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق ، كما سيتم توفير اللحوم بأسعار مناسبة أيضا بجميع المنافذ والسيارات المنتشرة بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد استعدادا لعيد الأضحى.

وأكد محافظ بورسعيد أن محطة تسمين الماشية التي تعد واحدة من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية وتعمل علي تغطية احتياجات السوق بأسعار تنافسية تقل عن أسعار السوق المحلى وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك ، مؤكدا على توفير كافة الدعم للمحطة لتوفير كافة المتطلبات من الماشية للمواطنين خلال عيد الأضحى.

المحافظ: مجازر بورسعيد تعمل بكامل طاقتها و جاهز لاستقبال الأضاحي وتواجد مكثف للأطباء البيطريين بالمجازر

وكان قد استكمل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء ، جولاته الميدانية لمتابعة استعدادات مجازر المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، وذلك بمنطقة القابوطى الجديد ، وبحضور الدكتور فؤاد البدويهى مدير محطة تسمين الماشية. والدكتور عاطف عيسي مدير الطب البيطري ، ومدير مجزر بورسعيد ، ورئيس حى الجنوب

وأكد" المحافظ "بان مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال اضاحي المواطنين بأسعار رمزية مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل المجزر للكشف على الماشية قبل الذبح ، و لتنظيم العمل والإشراف علي أعمال الذبح ، مشيرا أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها وتستعد لاستقبال الأضاحى.

وأضاف "محافظ بورسعيد "أنه يجري الحجز لعجول الأضاحي والخراف الحية بأسعار مميزة أقل من مثيلاتها في الأسواق قريبا ،وسيتم توفير اللحوم بأسعار مناسبة أيضا بجميع المنافذ والسيارات المنتشرة بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد استعدادا لعيد الأضحى.



ووجه" محافظ بورسعيد" بالعمل على ذيادة سعة المجزر لاستقبال أكبر عدد من الماشية ، وتحسين الخدمة وتطويرها بالمجزر ، لافتا لأهمية المجزر ببورسعيد الذى يوفر خدمة للمواطن بأسعار مناسبة ويحقق معايير السلامة فى ذبح الماشية ، موجها برفع كفاءة المجزر خلال الفترة المقبلة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتلبية احتياجات المواطنين.