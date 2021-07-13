«آفاق الطاقة الشمسية في مصر».. ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حسـن لطفى، ندوة بعنوان "آفاق الطاقة الشمسية في مصر.. طموحات وتحديات" بحضور الدكتور معتز سليمان، أستاذ علوم المواد بمعهد الدراسات العليا والبحوث بحامعة الإسكندرية، وذلك مساء الخميس ١٥ يوليو الجاري بقاعة مؤتمرات النقابة بالشاطبي.

وقال الدكتور حسـن لطفــى رئيس لجنة الصناعة والطاقة، إن الندوة سيتم بثها أون لاين من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية الساعة السادسة مساءً مع إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية منعا للتجمعات حفاظاً على سلامة المهندسين.

وأضاف إنه سيتم استقبال كافة الأسئلة على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية والإجابة عليها عبر البث المباشر.

وأشار إلى أن الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على الطاقة والتنمية، وتقنيات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، وتطبيقات الطاقة الفوتوفلطية، وفرص وتحديات استخدام الطاقة الشمسية فى مصر.

وكانت انطلقت أمس فاعليات تدريب كره السرعة التى تنظمها نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى واللجنة الثقافية والاجتماعية برئاسة المهندس كريم عزت وذلك ضمن فاعليات الكامب الصيفى.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن أعداد المشتركين فى نشاط الكامب الصيفى لكرة السرعة مجموعة واحدة ٢٢ مشترك وهى تلقى آعجاب واقبال كبير من المهندسين وابنائهم .

واضاف إن تدريب كره السرعة للاطفال يبدأ من عمر 5 سنوات إلى 18 سنه بالتعاون مع الاتحاد المصرى لكرة السرعة، مشيرا الى انه من أهم الأنشطة التى عليها اقبال كبير من المهندسين لمهاره المدربين وتم فتح التدريب ثلاثه أيام فى الأسبوع ليستوعب أكبر عدد من المشاركين.

يذكر أن نقابة المهندسين بالإسكندرية أطلقت برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، واللجنة الإجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، نشاط متنوع لأبناء المهندسين بعنوان" الكامب الصيفى" والذى يستمر طوال فترة الصيف و هو نشاط ترفيهي وعلمى ورياضة يضم عدد من الفاعليات والدورات التدريبية التى تستمر طوال شهور الصيف لتنمية مهارات أبناء المهندسين فى كافة المجالات.