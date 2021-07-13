أكاديمية الشرطة تنظم حفل ختام الدورات التدريبية للكوادر الأمنية من الدول الإفريقية

نظمت أكاديمية الشرطة احتفالاً بمناسبة تخريج الدورات التدريبية (321 – 322 - 323) من الكوادر الأمنية الإفريقية، والتي أقامها مركز بحوث الشرطة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مجالات (مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كإحدى صور الجريمة المنظمة – تحقيق الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة – حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة)،و شارك في تلك الدورات 132 متدرباً يمثلون 25 دولة أفريقية .

\حضر الحفل اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء دكتور مدير مركز بحوث الشرطة ، والسفير أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ، وعدد من ضباط مركز بحوث الشرطة ، حيث نقل لهم رئيس الأكاديمية خلال كلمته تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واهتمام سيادته البالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكداً على حرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية مُطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية ، بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمي يُسهم فى تحقيق أمن واستقرار الشعوب الإفريقية .

تعزيز الأمن والاستقرار فى القارة الإفريقية أحد أولويات الوكالة المصرية للتنمية

ومن جانبه أكد الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة ، ومن بينها أكاديمية الشرطة وأن تعزيز الأمن والاستقرار فى دول القارة الإفريقية، يمثل أحد أولويات عمل الوكالة إلى جانب توطيد التعاون الإفريقي فى سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب، وينشر السلم والاستقرار.

- تفاصيل البرامج التدريبية

و تلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً، مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمني ارتكز على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول : المحور العلمي النظري والذي يشارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين في تخصص كل دورة.

و المحور الثاني: المحور العلمي التدريبي التطبيقي والذى يتم خلاله إتاحة الفرصة للكوادر الأمنية الإفريقية للتطبيق العملي بالمعاهد التدريبية التي تحاكى الواقع المعاصر، و المحور الثالث: المحور الثقافي والسياحي والذى تتاح من خلاله الفرصة للدارسين لزيارة أشهر المعالم السياحية والأثرية والتاريخية الشاهدة على العبقرية المصرية على مر العصور

يأتي ذلك اتساقا مع استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز فى إحدى محاورها على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وقد أعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقي تلك الدورات في مصر، وتقدموا بخالص التقدير لما شاهدوه من قدرات فائقة فى مجالات التدريب الأمني وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الإحترافية، وأكدوا أن تلك الدورات سيكون لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمني، وفي نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل المتدربين ومنحهم شهادات التقدير والتفوق .